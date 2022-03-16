طريقة عمل البسكويت الجاهز في المنزل بنفسك أحسن من الجاهز بكل سهولة

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عمر شويل - جدة يعتبر البسكويت من أشهر أنواع المخبوزات المحببة للغاية جداً من قبل الصغار والكبار، والتي يفضل شرائها من المحلات المخصصة في إعداده، ولكن يكون بسعر باهظ للغاية ويعتبر أمر مكلف للغاية على العائلة، وفي هذا الوقت من العام بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، يزداد الإقبال على أنواع البسكويت لتقديمها مع المشروبات الساخنة التي تشعر الإنسان بالدفء، والبسكويت البيتي من الوصفات التي تتمتع بطعم رائع للغاية وغني جداً بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، كما يوجد أنواع مختلفة لعمل البسكويت سواء بسكويت الشاي، أو بسكويت الكاكاو، أو بسكويت البرتقال وغيره، ويعتبر أفضل أنواعه بسكويت الزبدة البيتي وهو أفخم أنواعه، ويتميز بقوامه الهش الدايب في الفم، ونطلعكم الآن عن طريقة عمل البسكويت البيتي.

مكونات البسكويت البيتي

يتميز البسكويت البيتي بطعم خطير للغاية لا يقاوم، وهذا يرجع للمكونات التي يتم إدخالها في تحضيره، وتلك المكونات غير مكلفة واقتصادية ومتوفرة في أي بيت، وهذا ما يميزه عن غيره لذا تبحث الكثير من ربات المنزل عن مكونات البسكويت البيتي، وتلك المكونات هي:

ربع كأس لبن.

كيلو من الدقيق الأبيض.

كأس سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة نشادر.

كأس ونصف سمن.

طريقة تحضير البسكويت البيتي

نتعرف معاً الآن على طريقة تحضير البسكويت وهي من أهم الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت وذلك لإعداده في المنزب بكل سهولة بدلا من شرائه جاهز، حيث يتم إعداده بخطوات بسيطة جداً وهي:

في وعاء كبير جداً، نضع السمنة مع السكر والفانيليا ونخفقهما جيداً من خلال المضرب الكهربائي، وهذا حتى يصبح لدينا خليط كريمي.

ننزل بمقدار اللبن مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات.

نضع الدقيق والبيكنج بودر والنشا في الخليط السائل، ونقوم بالتقليب من خلال اليدين لمدة خمسة دقائق، وهذا حتى تتكون عجينة طرية ناعمة وسهلة التشكيل

نحضر كيس الحلواني ونضع العجينة به، ونقوم بتشكيله بالشكل المرغوب به.

يرص البسكويت في صينية الفرن، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق حتى ينضج البسكويت ويأخذ اللون الذهبي.

يخرج البسكويت ويترك ليبرد تماماً، ثم يقدم بالهناء والشفاء.

يعد البسكويت من أهم الحلويات التي تبحث ربات البيوت على إعدادها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم حيث يقدم البسكويت في المناسبات بصفة عامة والأعياد سواء عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى، كما أنه وجبه خفيفة للأطفال على الفطار بشكل يومي لذا تحرص الأمهات على عمل البسكويت الجاهز في المنزل.

من الجدير بالذكر أن إعداد البسكويت يختلف من ربة منزل إلى أخري ويرجع ذلك إلى الطريقة التي يتم من خلالها إعداد البسكويت البيتي مثل الجاهز، لذا تبحث الإمهات عن أفضل طريقة لعمل البسكويت في المنزل حيث يخرج في النهاية بشكل مميز ولذيذ ليجذب الأطفال والكبار لتناوله ومن خلال الطريقة المذكورة في السطور السابقة يمكن إعداد البسكويت في المنزل.

من خلال ما سبق يتضح أن البسكويت من أهم الوجبات الخفيفة واللذيذة التي تقدم بشكل يومي للكبار والصغار خاصة أن تقدم مع الشاي وفي جميع المناسبات كما يقدم على الفطور والعشاء لذا تبحث جميع الأمهات على طريقة عمل البسكويت في المنزل على طريقة المخابز بطريقة سريعة في المنزل حتي يقدم للكبار والأطفال.

يعد اليسكويت البيتي من أفضل أنواع الحلويات التي يمكن تقديمها لجميع أفراد الأسر خاصة وأن البسكويت يلقى إقبال جميع أفراد الأسرة سواء كانوا صغار أو كبار لذا تسعي جميع الأمهات إلى الحصول على مكونات عمل البسكويت في المنزل وطريقة عمله حيث يخرج بشكل مميز مثل المخابز ومن خلال الوصفات السابقة يمكن عمل البسكويت في المنزل بكل سهولة.

مع اقتراب شهر رمضان الكريم تسعى الكثير من الأمهات إلى معرفة وصفات عمل الحلويات بصفة عامة والبكسويت البيتي بصفة خاصة لأنه من أسرع الوجبات التي يمكن أن تقدمها الأمهات للكبار والصغار سواء في السحور أو بعد الأفطارومن خلال الوصفات المذكورة في السطور القليلة الماضية يمكن للأمهات عمل البسكويت في البيت بطريقة رائعة مثل الجاهز.

يحتاج البكسويت إلى دقائق قليلة حتى يصبح جاهز للاستعمال بعد وضعه في الفرن لذا يجب الانتظار حتى يصبح اللون أصفر مائل قليلا إلى الإحمرار لتتأكدي منه أن أصبح جاهز للخروج من الفرن، وتلجأ بعض الأمهات إلى أضافة السكر المطحون على البسكويت مثلما يضاف على الكعك بينما تكتفي الكثير من الأمهات إلى تقديمه بدون سكر مطحون خاصة أنه يتمتع بمذاق رائع.

تعد مكونات عمل البسكويت في البيت من أكثر الموضوعات التي تبحث عنها السيدات فيما يخص مجال الطبخ بصفة يومية وتحديدا فيما يخص مجال الحلويات وذلك لما يحظى به البسكويت من شعبية كبيرة لدي الكبار والصغار حيث يقدم بعد كل الوجبات خاصة الفطار والعشاء، كما أنه يقدم مع الشاي كوجبة خفيفة وسريعة يسعى إليها الكثيرون.