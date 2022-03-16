طريقة عمل الجلاش بالكنافة والعسل بخطوات وشربات مظبوط بطعم طري ولذيذ مثل الحلواني

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الحلويات من الأطباق الشهيرة والتي يجب أن تكون على موائد العزومات وخاصة في رمضان ومن أهم هذه الحلويات الجلاش بالكنافة وأيضا المكسرات وهو يتميز بطعمه الشهي ويساعد على رفع هرمون السعادة، واليوم نقدم لكم طرق مختلفة لعمل الجلاش بالكنافة والعسل بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل الجلاش بالكنافة والعسل المكونات: لفة جلاش.

نصف كيلو كنافة.

مكسرات مجروشة.

نصف كوب سمنة مذابة. مكونات الشربات: كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

عصير نصف ليمونة.

كمية مناسبة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير: نقوم بتفتت الكنافة باستخدام الكبة أو باليد ثم نضع عليها السمنة أو الزبدة ونخلطها جيدا ويمكن تحمير الكنافة في مقلاة غير لاصقة على النار. أو نتركها كما هي ونقطع الجلاش بالطول ونضع الكنافة بداخله مع المكسرات أو بمفردها ويلفها على هيئة رول أو أسطوانة. يرص الجلاش في الصينية واحدة تلو الأخري وندهن الوجه بالسمنة ثم نضعها في فرن ساخن حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي. والآن نحضر الشربات عن طريق وضع السكر والماء في وعاء على النار مع عصير الليمون ونتركها حتى الغليان ثم نخفض النار لمدة 5 دقائق. نصب الشربات أو العسل على الجلاش وهو ساخن ثم يوضع في طبق التقديم ويزين الوجه بجوز الهند مع المكسرات المجروشة. طريقة عمل جلاش بالكنافة والكريمة المكونات: ربع كيلو كنافة.

لفة جلاش.

سمنة مذابة.

5 ملاعق كبيرة سكر بودرة.

عسل أبيض أو شربات. مكونات الكريمة: كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشا.

3 ملاعق كبيرة سكر.

رشة فانيليا.

ملعقة كبيرة كريم شانتيه. طريقة التحضير: نذوب النشا في الحليب مع السكر والكريم شانتيه وأيضا الفانيليا ونرفع المكونات على النار حتى يصبح القوام كثيف ثم نتركها جانبا حتى تبرد. نمزج الكنافة مع السكر البودرة والسمنة ثم نجهز صينية وندهنها بالسمنة ونرص الجلاش واحدة تلو الأخري مع دهنها بالسمنة. ثم يوضع خليط الكنافة مع الكريمة ونضع باقي كمية الجلاش بنفس الطريقة ثم تقطع وندهن الوجه بالسمنة ونضعها في فرن ساخن. عندما تنضج وتحمر نخرجها من الفرن ونصب عليها القليل من الشربات البارد أو العسل ثم يقدم وبالهنا والشفا. سر نجاح الجلاش بالكنافة للحصول على طعم مميز يجب أن نقوم بتحمير الكنافة جيدا حتى يصبح لونها ذهبي بعد خلطها مع السمنة والسكر البودرة.

دهن طبقات الجلاش بالسمنة أو الزبدة ولكن احرصي على استخدام نوع جيد يقطع الجلاش قبل وضعه في الفرن ويترك حتى يحمر.

وعندما يخرج من الفرن نصب الشربات البارد أو العسل ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يصفي ويقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجلاش بالكنافة والعسل بخطوات وشربات مظبوط بطعم طري ولذيذ مثل الحلواني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجلاش بالكنافة والعسل بخطوات وشربات مظبوط بطعم طري ولذيذ مثل الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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