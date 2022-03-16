نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ آيس كريم ممكن تدوقيه أصنعي آيس كريم بالفانيليا في المنزل بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي

يعد الآيس كريم من الحلوى الصيفية اللذيذة، حيث الطعم المميز والمذاق الرائع الفريد، فهو معشوق الكبار والصغار ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة ومنها تورتة الآيس كريم وايضا يمكن تقديمه فى اكواب او في بسكويت اسطواني الشكل و يمكن بطريقة أخرى وهو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا هذا وهو ويتش الآيس كريم فهو عبارة عن ساندوتش ايس كريم ومغطى بالشيكولاتة الذائبة اللذيذة، إليكم طريقة عمل الويتش بالمنزل بكل سهولة. طريقة عمل ايس كريم الفانيليا المكونات:- كوب زبادي.

نصف كوب من السكر.

فانيليا.

٢ كوب من كريمة الخفق.

كوب من عصير الليمون.

فواكه حسب الرغبة. طريقة عمل البسكويت السادة:- المكونات:- ٢ كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من الزبدة.

كوب من السكر البودر.

٤ بيضات.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة تحضير الآيس كريم نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي ونقوم بإضافة الزبادى مع السكر ثم نضيف كريمة الخفق وعصير الليمون والفانيليا ونخفق جيدا.

ثم نقوم بإضافة الفواكه ونقوم بالخفق جيدا حتى نحصل على قوام كريمى ناعم.

يصب خليط الآيس كريم في صينية عليها ورق خبز ويكون الآيس كريم سميك بسمك ٢ سم ونقوم بوضعه في الثلاجة لمدة ٣ ساعات على الأقل أو في الفريزر حتى يتجمد. طريقة تحضير البسكويت لحشو الويتش نقوم بتحضير البسكويت لحشو الويتش كالتالي، في بولة نقوم بإضافة البيض والفانيليا ونخفق جيدا بالمضرب اليدوى أو الكهربائي ثم نضيف السكر ونستمر في الخفق حتى يصبح قوامه كريمى.

نقوم بإضافة الزبدة ونخفق جيدا حتى تختلط بباقي المكونات.

نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر تدريجياً مع العجن حتى يصبح العجين متماسك.

نقوم بترك العجينة لمدة ٢٠ دقيقة حتى ترتاح لسهولة فردها.

نقوم بفرد العجينة على سطح المطبخ ويقطع حسب الرغبة مربع او دائري أو مستطيل أو مثلث.

يوضع في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبي.

نقوم بإخراجه من الفرن ويترك جانباً حتى يبرد تماماً.

نقوم بإخراج الآيس كريم من الثلاجة ويقطع على نفس شكل البسكويت وناخذ قطعة من البسكويت وعليها قطعة من الآيس كريم ثم نضع قطعة أخرى من البسكويت ونستمر في هذه الطريقة حتى تنتهى الكمية.

نقوم بغمس الويتش في صوص شيكولاتة بيضاء مذابة و شيكولاتة داكنة مذابة وتوضع على شبكة أو على ورقة خبر ويرش عليها بشر شيكولاتة أو حبوب شيكولاتة ملونة وتترك حتى يتجمد صوص الشيكولاتة.

يوضع في الثلاجة لمدة ساعة ثم يقدم في طبق التقديم. عمر شويل - جدة ألذ آيس كريم ممكن تدوقيه أصنعي آيس كريم بالفانيليا في المنزل بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ آيس كريم ممكن تدوقيه أصنعي آيس كريم بالفانيليا في المنزل بطعم ومذاق لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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