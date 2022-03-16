أضرار البردقوش خطيرة توقف عنه فورا إذا كنت تعاني من هذه الأمراض تحذير خطير

يعد البردقوش من الأعشاب التي لها فوائد عديدة وبالرغم من ذلك لا يجب الإفراط في تناول البردقوش لأنه قد يسبب أضرار على جسم الأنسان ولذلك لابد من توخي الحذر عند تناوله بكميات كبيرة، في هذا المقال نسرد لكم أضرار تناول البردقوش.

أضرار تناول البردقوش

تناول البردقوش بكثرة قد يسبب بعض الأضرار ومن هذه الأضرار سوف نذكرها في الأتي.

لا تكثر من تناول البردقوش بكميات كبيرة حتى لا يحدث مضاعفات في الجسم وتهيج في الجلد.

يجب على المرأة الحامل عدم تناول البردقوش بكثرة لأن تناوله قد يسبب تزيف ويهدر الحمل، وأيضًا المرأة المرضعة لابد من عدم تناول البردقوش بكثرة.

الأشخاص الذين يقومون بإجراء عمليات جراحية لابد أن يبتعدوا عن تناول البردقوش لأنه قد يحدث نزيف أثناء إجراء العملية.

تناول البردقوش بكثرة قد يؤثر على الكبد والكلي فلا داعي من الإكثار من تناول البردقوش.

يسبب في وجود وإنتشار الأمراض السرطانية.

حيث من ضمن الأمور التي لا يد أن تعرفها أن تناول البردقوش بكميات كبيرة قد يسبب نزيف وذلك للأشخاص الذين يعانون من حدوث كدمات ونزيف.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة تناول البردقوش يزيد من الحساسية.

فوائد البردقوش

هناك العديد من فوائد تناول البردقوش ومنها ما يلي.