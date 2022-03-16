عجينة القطايف الرمضانية بأبسط المقادير وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% وبطعم طري جداً

باقي أيام محدودة على الدخول في شهر رمضان الكريم فتقوم كل السيدات في هذا الوقت بالبحث عن أحلى وأجمل أنواع الحلويات والتي يعشقها جميع الأطفال والتي يمكن أن نتناولها بكثرة في هذا الشهر، ومن ضمن هذه الأنواع هي القطايف فتبحث عن طريقة عملها في المنزل أو بالتحديد فهي تبحث عن طريقة عجينة القطايف في البيت، فعادة نجد أغلبية الناس يفضلون أن يقومون بشراء القطايف جاهزة من المخابز فيتم حشوها في المنزل فقط، ثم نقوم بقليها ولكن عدد كبير من السيدات يرغبون في عمل العجينة وتكون بنفس النتيجة والطعم.

تعتبر القطايف من أجمل الحلويات فهي من ضمن الأنواع المحببة لدي أغلبية الأشخاص كبار أو صغار حيث أنها تتميز بمذاق رائع، وطريقة عمل القطايف بسيطة وسريعة ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولا تتطلب إلى جهد ومن الممكن أن يتم حشو القطايف بالعديد من الحشوات المختلفة ومنها المكسرات أو العجوة وغير ذلك.

تشتهر صنع القطايف فى شهر رمضان الكريم، فهى من الحلويات الشرقيه البسيطة التى يمكن تحضيرها بسهولة وتقديمها للعائله كنوع من الحلويات التى تتمتع بمذاق طيب وطعم جميل، فهى عبارة عن عجينة خفيفة وتشكل على هيئة دوائر صغيرة الحجم ولها حشوه جميله من المكسرات بأنواعها المختلفة، عند تقدم القطايف نشعر بروح رمضان المبهج فإنها من الحلويات التراثية القديمة فى مصر ومحببة لدى الكثيرون .

مكونات عجينة القطايف

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوبان كبيران من الماء الدافئ للعجن.

طريقة عمل عجينة القطايف