معلقه وحده لو ضفيتها علي الفول المدمس عمره ما هيسود معاكي حضريه لسحور رمضان

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معلقة وحده لو ضفيتها علي الفول المدمس عمره ما هيسود معاكي مع اقتراب شهر رمضان المبارك ولياليه وبركته نقدم لكم طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل، فالفول هو أشهر وجبة يتم تناولها على مائدة السحور في رمضان، حيث أن للفول فائدة عظيمة حيث أنه من البقوليات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة جدًا وكمية وفيرة من البروتين الذي يحتاج إليه الجسم وخاصة في شهر رمضان أثناء اليوم الرمضاني، حيث أن للفول الكثير من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط كما أنه يشبع البطن بشعور كبير بالشبع طول اليوم. طريقة تحضير الفول المدمس في المنزل مكونات الطريقة: – نصف كيلو من حبات الفول.

فص ثوم كبير الحجم.

ثمرة طماطم كبيرة.

ملعقة كبيرة من الطحينة وعصير الليمون.

كمون مطحون.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

رشة ملح. طريقة تسوية الفول: – قومي بغسل الفول جيدًا من أي أوساخ وأتربة والتخلص من الحبات الفاسدة منه وقومي بنقعه في قدر يحتوي على كمية وفيرة من الماء.

جيدًا من أي أوساخ وأتربة والتخلص من الحبات الفاسدة منه وقومي بنقعه في قدر يحتوي على كمية وفيرة من الماء. بعد ذلك قومي برفع الفول من الماء وضعيه بداخل حلة ضغط ثم قومي بوضع الحلة على درجة حرارة نار متوسطة وتحتوي الحلة على ماء يغطي الفول.

أضيفي الثوم والطماطم إلى الحلة واتركيها على النار لمدة حوالي ست ساعات حتى يصبح الفول طريًا.

يمكنك تفقد الفول كل ساعة وتزويده بالماء في حالة أن الماء جّف من عليه ولكن يجب أن يكون الماء دافئ. طريقة تحضير الفول أخرجي الفول من حلة الضغط وقومي بوضعه في طبق التقديم وبواسطة الهراسة قومي بهرسه جيدًا ثم أضيفي الكمون والزيت والملح والطحينة وقلبيها جيدًا.

يمكنك تقطيع بعض من الطماطم والخيار عليه حتى تزيد قيمته الغذائية وتناوليه بألف هناء. ما هي أبرز فوائد الفول للجسم؟ يحتوي الفول المدمس على كمية كبيرة من الحديد الذي يقوي الجسم ويعالج مشاكل الأنيميا الحادة.

على كمية كبيرة من الحديد الذي يقوي الجسم ويعالج مشاكل الأنيميا الحادة. يمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية التي يحتاج إليها الجسم وخاصة في رمضان.

غني بالبروتين الذي يقوي عضلات الجسم ويعالج مشكلة النحافة.

يعطي الجسم شعور كبير بالشبع فهو مفيد للأشخاص التي تعاني من مشكلة الوزن الزائد.

كما أنها غني بالفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ومضادات الأكسدة القوية. عمر شويل - جدة معلقه وحده لو ضفيتها علي الفول المدمس عمره ما هيسود معاكي حضريه لسحور رمضان - ثقفني

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