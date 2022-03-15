طريقة أعداد صينية الكوسة بالبشاميل.. من أروع الأطباق الراقية والأساسية في العزومات

طريقة أعداد صينية الكوسة بالبشاميل، تتعدد الفوائد الخاصة بالكوسا، وذلك ما يجعل الإقبال على تناولها كبير، بالإضافة إلى أنها تمتاز بمذاق لا شبيه له، ويمكن استخدام الكوسة في المحاشي، بالإضافة إلى إمكانية عمل الكوسا بالبشاميل، وهذا ما سنقوم بإيضاحه في الفقرات القادمة، ونبينا لكم أهم المكونات والشرح المفصل لعمل الكوسة بالبشاميل

ثلاث وصفات رهيبة لعمل الكفتة لن تمل منها عائلتك

فوائد الكوسة

العديد من الفوائد التي تحتوي عليها هذه الوجبة وأهمها:-

تعمل على علاج العديد من الحالات التي تعاني من نقص عام في العناصر الغذائية الموجودة في الجسم.

تعطي للجسم نعومه وترطيب عالي .

تحد من الإصابة بالضغط والتقرب.

مقادير صينية الكوسة بالبشاميل

إحضار كيلو من الكوسة والكمية يتم تحديدها حسب رغبة كل شخص.

إحضار ربع كيلو من اللحم المفروم.

إحضار ثمرتان من البصل.

ملعقتان من الزيت.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كاملة من البهارات.

مكونات البشاميل

لكي تحصل على بشاميل ذا قوام متماسك احضر هذه المكونات:-

إحضار نصف لتر من اللبن.

مقدار من الدقيق.

ملعقة سمنة.

بيضة واحدة.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقتان من القشطة.

طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل