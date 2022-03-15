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طريقة تحضير صينية السمك الصيادية، يعد السمك من أكثر الأشياء التي يعشقها الكثير، وذلك لإمكانية التنويع في اعداده بأشكال مختلفة، حيث دائما ما نجد أن كل ست بيت تحاول بقدر الإمكان اتفنن في إحضار وجبات طعام شهية، ولذيذة، وأبرز ما تتقن عملها المرأة المميزة في أمور المطبخ هو عمل الصيادية، لذا قررنا أن نتيح أمامكم أهم وأبرز الخطوات الخاصة بعمل الصيادية، وذلك متوفر في هذا المقال. طريقة أعداد صينية الكوسة بالبشاميل.. من أروع الأطباق الراقية والأساسية في العزومات مكونات صينية السمك الصيادية إحضار مقدار كيلو واحد من سمك الفيليه.

عدد حبات من البصل.

شرائح من الطماطم.

ملعقة واحدة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

إحضار عدد 2 ثمرة من الشطة ويجب تقطيعها على هيئة شرائح صغيرة الحجم. مكونات تتبيلة صينية السمك الصيادية إليكم المقادير الخاصة بعمل التتبيلة:- قرن واحد من الفلفل الأحمر ويجب أن يكون حار.

عدد من الفلفل الرومي.

2 فصوص من الثوم.

مقدار من عصير الليمون.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة الجافة. طريقة عمل صينية السمك الصيادية إحضار صينية مناسبة ونضع فيها مقدار من الزيت وننزل بالبصل الذي تم تقطيعه على هيئة شرائح، ونتركه يأخذ لون في الزيت. أضيف الثوم مع البصل حتى يذبل وتظهر له رائحة، وبعد ذلك انزل بشرائح الطماطم، والفلفل الرومي والحار، وبعد ذلك نضع ملعقة واحدة من معجون صلصة الطماطم لتعطي لون مميز الوصفة نقوم بإضافة كافة التوابل التي تم إحضارها مسبقا، وننتظر حتى يتم تتبيل هذه الوصفة جيدا. نضع السمك في مقدار من الدقيق والنشا. نحضر مقلاة بها زيت ونقوم بتحمير السمك. نضيف إلى خلطة الطماطم ملعقة من الكزبرة الناشفة وننزل بالماء حن يغلي، وأخيرا نضع السمك المقلي داخل هذه الخلطة. بعد ذلك يتم إخراج السمك ووضعه داخل التتبيلة التي تم اعدادها مسبقا، وفي صينية يتم وضعها في الفرن. عمر شويل - جدة طريقة تحضير صينية السمك الصيادية الشهية بوصفة أشهر شيفات الأسماك والمأكولات البحرية - ثقفني

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