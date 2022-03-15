طريقة كيك القهوة سريعة الذوبان فالبيت بخطوات سهلة بسيطة وطعم ولاأروع

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طريقة كيك القهوة سريعة الذوبان فالمنزل بالمقادير والخطوات بسيطة وطعم خطير كيك القهوة لكل محبين القهوة والكافيين ، تعتبر كيكة القهوة من ألذ وأسهل الكيكات في تحضيرها وإعدادها بسهولة في منزلك لن تكلفك الكثير من الوقت أو المجهود وإذا كنتي من محبين مشروبات الكافيين ستدمنيها بسبب روعة طعمها واحتوائها علي طبقة من الكريمة اللذيذة وصوص الحليب السائل المذاب بالقهوة سريعة الذوبان الذي يجعلها طرية جدا، وسنتعرف الآن طريقة تحضير كيك القهوة بمكونات اقتصادية وسريعة التحضير في الخلاط. طريقة كيك القهوة سريعة الذوبان مقادير الكيك: 2 حبة بيض في درجة حرارة الغرفة . 65 جرام سكر حبيبات. 75 مل من الزيت النباتي . 75 مل من اللبن في درجة حرارة الغرفة . نصف ملعقة كبيرة ‏قهوة سريعة الذوبان (نيسكافيه). رشة ملح. 125 جرام دقيق منخول . كيس خميرة . نصف ملعقة كبيرة كاكاو خام . مكونات الكريمة 1/4 لتر من الحليب نصف ملعقة كبيرة ‏قهوة سريعة الذوبان (نيسكافيه) 50 غرام ‏صوص كراميل caramel 100 مل كريمة طازجة 4 حبات (مايعادل 40 غ) ‏بسكويت مطحون بودرة حسب الرغبة (bimo) مكونات التزيين 20 غرام كريمة شانتي

60 مل ‏حليب بارد

1 ملعقة أكل‏ ‏سكر بودرة طريقة تحضير كيك القهوة سريعة الذوبان نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. في الخلاط الكهربائي الخاص بالعصائر نضع البيض والسكر ورشة الملح والزيت والحليب والقهوة ونخلط الكل جيدا . نجمع المكونات الجافة مع بعض (الدقيق،الخميرة،الكاكاو) ونضيفهم الي الخلاط مع المكونات الأولي ونخلط جيدا. نحضر القوالب، ندهنها بالزبدة . نملأ القوالب بالخليط . (ملاحظة :يجب ملأ نصف حجم القالب فقط) لأنها تتضاعف عند النضج. ندخل القوالب في الفرن المسخن مسبقا مدة من 10 إلى 15 دقيقة تقريبا إلى أن تنضج (ملاحظة : يمكن معرفة مدى نضج الكيك عن طريقة غمس سكين ، حيث نخرج السكين جافا بعد الغمس ) . طريقة تحضير الكريمة نخلط الحليب مع القهوة سريعة الذوبان وبودرة فلان الكراميل ونضعهم على النار حتى الغليان، بعد الغليان مباشرة ننزع الخليط من النار ونضيف البسكويت المطحون والكريمة الطازحة. نخلط الكل جيدا حتى نتحصل على كريمة جاهزة نملأ بها فراغ الكيك . طريقة تزيين كيكة القهوة نخفق بودرة الشانتي مع الحليب البارد و سكر بودرة بالمضرب الكهربائي جيدا حتى نتحصل على كريمة جيدة القوام لتزيين الكيك . عمر شويل - جدة طريقة كيك القهوة سريعة الذوبان فالبيت بخطوات سهلة بسيطة وطعم ولاأروع - ثقفني

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