نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التخسيس.. المشروب الناسف لدهون الكرش والبطن في 3 أيام هتخسي 20 كيلو في شهر بدون رجيم أو رياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كوب على الريق تخسيس الكرش والبطن في ٣ أيام الكرش من علامات زيادة الوزن التي تظهر عند الكثير من الاشخاص, ويزداد الوزن بسبب تناول الاكل بكميات كبيرة وبالتالي تراكم الدهون في الجسم وظهور الكرش, ودائما ما يتجه الكثير من اصحاب الوزن الزائد الي استخدام ادوية التخسيس والتي تعمل على سد الشهية ولكن ادوية التخسيس تكلفتها عالية وتسبب العديد من الاضرار للجسم, لذلك نجد ان الكثير يبحث عن طريقة للتخلص من الوزن الزائد تكون طبيعية وليس لها اي اثار جانبية, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة التخلص من الكرش والبطن بسهولة بمكون واحد سحري.

وصفة الليمون المجفف السحرية لنسف الكرش والبطن

الليمون المجفف من المكونات المفيدة جدا للصحة ومن اهم فوائدها انه يحفز الجسم الي التخلص من الدهون الزائدة به وتحول الجسم لمكنة لنسف الدهون وتحتوي على نسبة من الالياف التي تملأ المعدة وتساعد في سد الشهية عن الاكل لفترة طويلة وبالتالي خسارة الوزن ويتم تحضير الوصفة عن طريق تقطيع ليمونة طازجة شرائح ويوضع عليها كمية من شرائح الزنجبيل ومعلقة من الشمر ومعلقة من حبة البركة ويضاف ثمرة ليمون مجففة يوضع عليهم كوب ماء دافئ ويترك هذا الخليط حوالي اربع ساعات حتى تمتزج معا ومن الافضل تركها ليلة كاملة وبعد ذلك يتم تناول هذا المشروب بعد الاستيقاظ مباشرة وخلال ثلاث ايام سيلاحظ خسارة الوزة وتغير شكل الجسم للافضل.

أهم الخلطات تساعد في التخلص من الوزن الزائد والكرش

خلطة الشوفان مع اللبن من اهم الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص من الوزن الزائد حيث يتم خلط معلقتين من الشوفان مع ربع كوب لبن ويتم تناول قبل الوجبة بنصف ساعة حتى يعمل على ملئ المعدة وبالتالي تناول كمية أقل من الطعام وبالتالي التخلص من الوزن الزائد ، وصفة البقدونس والثوم حيث ان لكل منهم قدرة على تحفيز الجسم لحرق اي دهون متراكمة به وله العديد من الفوائد الاخري للجسم, وبتم وضع فصين من الثوم على لتر ماء ويضاف كمية من البقدونس ويتم غلي كل المكونات معا وبعد ذلك يترك حتى يبرد ويحفظ ويتم تناول كوب منه قبل تناول الطعام.

طريقة عمل المشروب الاخضر للتخسيس

يمكن عمل المشروب الاخضر الناسف للكرش والدهون في ثلاث أيام بسهولة باستخدم مكونات موجودة في مطبخك سيدتي وهذه المكونات تتكون من حزمة من البقدونس مع ورقتين من السبانخ اللذيذ الرائع مع ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون ثم قومي بوضع هذه المكونات معا في الخلاط الكهربائي واتركيها لمدة دقائق ثم قومي بتناول هذا المشروب يومياً يعمل على تخسيس البطن والأرداف بسرعة الصاروخ في خلال ثلاث ايام تحصلين جسم مثالي.