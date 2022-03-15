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السيدات والفتيات هن من أكثر فئات المجتمع الذين يعملون على الإهتمام بالمظاهر الشخصية التي تجعلهم يظهرون بشكل جميل وجذاب وتعتبر النظافة الشخصية متعددة ومنها نظافة البشرة ونظافة الجسم واليدين والرجلين، ودائما يرغبون في تغيير بعض الأشياء المتعلقة بهم حتى يبدون أجمل وبمظهر مختلف مثل تغيير الملابس وتغيير صبغات الشعر المختلفة، ولكن تعتبر من أكثر الأشياء التي تمثل خطورة كبيرة على الشعر هي كثرة إستخدام الصبغات المختلفة لأن هذه الصبغات تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تلف بصيلات الشعر مما تعمل على تساقطه وكذلك ظهور مشكلة الشيب المبكر لذلك علينا بأن نبتعد عن إستخدام هذه الصبغات نهائيا تجنبا للمشكلات التي تنتج عنها، ويوجد هناك الحل الطبيعي السحري والبديل عن الصبغات وهو الحناء السحرية التي تجعلكي تحصلين على مظهر جميل وجذاب ومختلف. مكونات عمل صبغ الشعر بالحناء خمسة ملاعق كبيرة من الحناء.

نصف كوب واحد من الخل الأبيض.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة فقط من زيت الزيتون. طريقة عمل صبغ الشعر بالحناء أغسلي شعرك أولا بالماء وبالشامبو المناسب لنوع شعرك وبالماء الفاتر وقومي بتنشيفه جيدا.

بعد ذلك أحضري طبق كبير وضعي به الحناء مع نصف كوب من الخل مع زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع وزيت الزيتون.

بعد إضافة جميع المكونات ببعضها قومي بتقليبهما جيدا حتى تتجانس.

ثم مشطي شعرك بالمشط الخشبي جيدا وقومي بعمله إلى نصفين.

ثم أحضري فرشاة وقومي بغمسها في خلطة الحناء التي قومنا بتحضيرها، وقومي بوضع هذه الخلطة في جميع بصيلات الشعر ومن الجذور إلى الأطراف.

أتركي خلطة الحناء على شعرك لمدة تصل من ساعة إلى ساعتين بعد مرور الوقت قومي بغسل شعرك بالماء البارد جيدا حتى تتخلصين من آثار الحناء تماما مع مراعاة أثناء غسل الشعر تجنبي ملامسة منطقة العينين.

بعد غسل الشعر نشفيه جيدا وسوف تلاحظين النتيجة بنفسك ويصبح شعرك ذات مظهر جذاب. عمر شويل - جدة استعيدي جمالك وأصبغي شعرك بنفسك بالحنة المنزلية وأحصلي على لون جذاب بدون ضرر - ثقفني

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