نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباستا فلورا على أصولها بالمقادير المظبوطة وبطريقة مختلفة ومضمونة 100% وبطعم مقرمش ولذيذ في المقال التالي

ألذ الحلويات المنزلية التي لا تحتاج أن نقوم بشرائها من محلات الحلويات الخارجية هي الباستا فلورا وتعتبر أنها ذات نكهة خاصة ومختلفة عن بقية الحلويات ويمكننا عمل الباستا فلورا بالعديد من الطرق والحشوات المختلفة مثل حشوها بالمربي أو الشيكولاتة وتأخذ الباستا فلورا العديد من الأشكال المختلفة لتقديمها بأفضل شكل، ويعاني البعض من السيدات عن عملهم للباستافلورا أن العجينة تصبح غير لينة ولا تماثل قوام البسكويت ويرجع السبب في ذلك إلى نقص الحليب أو عدم العجن الجيد للمكونات لذلك علينا بأن نقوم بإضافة المكونات بالطريقة الصحيحة وأن نكتفي بمدة العجن اللازمة للحصول على القوام المطلوب والطعم الجيد الذي يجذب لتناول كمية أكبر منه ونظرا لأن الحلويات مهمة في حياتنا لذلك علينا بأن نقوم بعملها بأشهى طعم وبتقديمها بأفضل شكل ممكن. مكونات عمل الباستا فلورا ثلاث حبات من البيض.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد نصف من الزبدة.

كوب واحد ونصف من السكر.

كوب واحد من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كمية من المربي للحشو. طريقة عمل الباستا فلورا أخلطي البيض مع السكر جيدا في وعاء بإستخدام المضرب الكهربائي حتى تتمكني من ذوبان السكر في البيض.

بعد ذلك أحضري وعاء أخر وضعي به ثلاث أكواب من الدقيق مع ملعقتان إثنان كبيرتان من البيكنج بودر مع ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا وقومي بتقليبهم جيدا ببعضهما.

بعد ذلك ضيفي البيض بالسكر في وعاء الدقيق ثم ضيفي الحليب مع كوب واحد ونصف من الزبدة وقومي بعجن المكونات ببعضها حتى تحصلين على عجينة متماسكة وطرية.

أحضري بعد ذلك صينية وقومي بدهنها بالزبدة ثم قومي بوضع نصف كمية عجين الباستا فلورا وقومي بالضغط عليها، ثم ضيفي حشوة المربى عليها ثم ضيفي كمية عجين الباستا فلورا عليها بعد أن تقومي بتشكيلها على حسب رغبتك وقومي بإدخالها في الفرن.

أتركي الصينية في الفرن حتى تنضج بعد ذلك أخرجيها من الفرن وأتركيها لتبرد وقومي بتقطيعها وقدميها بأشهى طعم. عمر شويل - جدة الباستا فلورا على أصولها بالمقادير المظبوطة وبطريقة مختلفة ومضمونة 100% وبطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الباستا فلورا على أصولها بالمقادير المظبوطة وبطريقة مختلفة ومضمونة 100% وبطعم مقرمش ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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