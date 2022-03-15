قبل تناول اللب الأبيض كتسالي يجب عليك معرفة ما يفعله في جسدك

اللب الأبيض وما يفعله ي أجسادنا عند تناوله، الكثير منا يتناوله كتسالي في التنزهات، وأيضا في التجمعات العائلية والتسالي وقت مشاهدة الأفلام، حيث أنه بالفعل يحتوي علي قيمة غذائية عالية سنتناولها في هذا المقال، فتناول حفنة قليلة من اللب الأبيض تمد الجسم بالعديد من الفيتامينات، تمده أيضا بالمعادن الكثيرة، ولكن بجانب هذه الفوائد فهناك الكثير من الأضرار التي يجب التنويه عنها عند الإفراط في تناول اللب الأبيض سنذكرها أيضا لكم في المقال.

فوائد اللب الأبيض

يتم استخراج اللب الأبيض من نبات القرع، وهو نبات غني بالدهون الصحية سهلة الهضم التي يحتاجها الجسم لإمداد بالطاقة و النشاط. يحتوي اللب الأبيض علي قدر لا باس به من الماغنيسيوم والزنك، مما يزيد من أهميته في مساعدة الجسم علي إمتصاص باقي الفيتامينات و الاستفادة منها. تناول 30 جرام من اللب الأبيض كافية لإمداد الجسم بالطاقة والنشاط، وأيضا المغذيات الضرورية و البروتين و الدهون. كما يستطيع اللب الأبيض إمداد الجسم بفيتامين أ والألياف الغذائية والحديد. يتميز اللب الأبيض بخصاص عالية مضادة للأكسدة، كما أنه يحتوي أيضا علي البوتاسيوم وفيتامين ب2. يعمل اللب الأبيض علي تنظيم مستوي السكري في الدم. يعمل اللب الأبيض علي خفض ضغط الدم العالي وأيضا خفض الكوليسترول وذلك عند تناوله بدون ملح. من المصادر الغذائية الغنية بالماغنيسيوم والزنك مما يجعله مفيد جدا لصحة القلب. يعمل اللب الأبيض أو بذور اليقطين علي تحسين صحة العظام ة التقليل من خطر الإصابة بهشاشة العظام. تساعد الجسم علي الاسترخاء و الهدوء والقضاء علي الأرق.

أضرار تناول اللب الأبيض

علي الرغم من الفوائد السابقة الكثيرة للب الأبيض أو بذور اليقطين إلا أن الإفراط في تناوله يتسبب في الكثير من أضرار التي يجب معرفتها: