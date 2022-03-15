نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادى بالقوام والطعم المضبوط زى الشركات بالظبط لسحور رمضان في المقال التالي
طريقة عمل الزبادى الذي يعتبر من الأطعمة الأساسية لصحة جيدة لاحتوائه على الكثير من المواد المفيدة لتي تساعد على الوقاية من الأمراض، وأيضا حماية المعدة والأمعاء، وتقوية جهاز المناعة في الجسم. هناك أيضًا فوائد للزبادي لنظام غذائي صحي وصحة عامة، ولكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها، بعد السحور تناول الزبادي بشكل منتظم وخاصة في شهر رمضان، حيث أنه يخفف أعراض الجوع والعطش، سنتعلم كيفية صنع الزبادي في المنزل باستخدام مجموعة متنوعة من الوصفات سواء الخفيفة أو العادية أو الزبادي بالفواكه، وكذلك طريقة صنع الزبادي من الطهاة نجلاء الشرشبي وسالي. فؤاد.
مكونات عمل الزبادي
- سوف نستخدم في هذه الطريقة اتنين كيلو حليب جاموسي حيث نقوم بغليه جيدا وبعد ذلك نقوم بادخاله الثلاجة لمدة خمس ساعات حتي يكون طبقة قشطة وسنقوم بعد ذلك بازالة طبقة القشطة من علي وش اللبن حيث أننا لن نستخدمها في صناعة الزبادي ويمكن تصفية اللبن كله بمصفي حتي نضمن عدم وجود قشطة في الحليب
- نستخدم علبة زبادي بلدي أو زبادي شركات حيث كل كيلو من اللبن نستخدم له ملعقة كبيرة من خميرة الزبادي
طريقة تحضير الزبادي
- بعد أن قمنا بتصفية اللبن جيدا من القشطة، نقوم بوضعه علي النار لتسخينه حتي يصل الي درجة الحرارة المناسبة التي تجعل البكتريا المتواجدة في اللبن تنشط لتساعد في عمل الزبادي
- نقوم بعد ذلك باحضار علبة الزبادي التي ستكون الخميرة لعمل الزبادي، وسنقوم بازالة طبقة القشطة التي تتواجد في زبادي الخميرة
- بعد وصلت درجة حرارة اللبن الي حوالي من خمسين الي ستين درجة سنقوم بوضع ملعقتين من اللبن علي علبة زبادي الخميرة ونقلبها جيدا حتي نجد أن الزبادي دابت في اللبن حيث يصبح قوام كريمي مميز
- وهناك تكة مهمة يجب تنفيذها لأنها ستؤثر كثيراً في نجاح طريقة عمل الزبادي، وهي أننا نترك كوب خميرة الزبادي الذي وضعنا ملعقتي اللبن وقمنا بخلطهم/ حيث نضعهم علي جنب ونغطيه ونتركه خمس دقائق حتي تتفاعل الخميرة وتنشط البكتيريا جيدا وهي تكة مهمة للغاية ستعطي فارق في النتيجة النهائية.
- بعد ذلك نضيف خميرة الزبادي الي حلة اللبن ونقلب الخميرة جيدا داخل اللبن حتي تمتزج ويمكن أن نضعها في الخلاط لمدة دقيقتين حيث أن هذه الخطوة تساعد كثيرا علي امتزاج الزبادي الخميرة مع اللبن وتساهم بشكل كبير في نجاح طريقة تحضير الزبادي.
- بعد ذلك نحضر صنية ثم نأتي بأكواب زجاجية مناسبة لعمل الزبادي ونبدأ في صب اللبن في الأكواب ثم نرصها داخل الصنية بالترتيب.
- بعد ذلك نقوم باحضار ماء مغلي ونصبه داخل الصنية ويمكن وضعها ايضا داخل الفرن وبعد مرور من اربع لخمس ساعات تكون الزبادي قد اكتلت ونضعها في الثلاجة.
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