طريقة عمل الزبادى بالقوام والطعم المضبوط زى الشركات بالظبط لسحور رمضان

طريقة عمل الزبادى الذي يعتبر من الأطعمة الأساسية لصحة جيدة لاحتوائه على الكثير من المواد المفيدة لتي تساعد على الوقاية من الأمراض، وأيضا حماية المعدة والأمعاء، وتقوية جهاز المناعة في الجسم. هناك أيضًا فوائد للزبادي لنظام غذائي صحي وصحة عامة، ولكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها، بعد السحور تناول الزبادي بشكل منتظم وخاصة في شهر رمضان، حيث أنه يخفف أعراض الجوع والعطش، سنتعلم كيفية صنع الزبادي في المنزل باستخدام مجموعة متنوعة من الوصفات سواء الخفيفة أو العادية أو الزبادي بالفواكه، وكذلك طريقة صنع الزبادي من الطهاة نجلاء الشرشبي وسالي. فؤاد.

مكونات عمل الزبادي

سوف نستخدم في هذه الطريقة اتنين كيلو حليب جاموسي حيث نقوم بغليه جيدا وبعد ذلك نقوم بادخاله الثلاجة لمدة خمس ساعات حتي يكون طبقة قشطة وسنقوم بعد ذلك بازالة طبقة القشطة من علي وش اللبن حيث أننا لن نستخدمها في صناعة الزبادي ويمكن تصفية اللبن كله بمصفي حتي نضمن عدم وجود قشطة في الحليب نستخدم علبة زبادي بلدي أو زبادي شركات حيث كل كيلو من اللبن نستخدم له ملعقة كبيرة من خميرة الزبادي

طريقة تحضير الزبادي