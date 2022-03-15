تحضير خلطات البهارات المختلفة في المنزل استعداد لرمضان بمكونات بسيطة كالجاهز

خلطات البهارات ، يمكن تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل، وبمكونات بسيطة كذلك، كما يمكن إعداد كميات كبيرة والاحتفاظ بها طيلة شهر رمضان حسب الرغبة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صينية الدجاج بالبصل والليمون وأيضا بيتزا التوست سريعة التحضير بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة والمميزة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خلطات البهارات.

مكونات خلطات البهارات

مكونات بهارات الشاورما

ملعقة كبيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة كمون مطحون.

وملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

معلقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

نصف ملعقة كبيرة قرنفل مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

معلقة صغيرة سماك مطحون.

وملعقة صغيرة كبيبة صيني أو بهار حلو مطحون.

نصف ملعقة صغيرة هيل أو حبهان مطحون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

ونصف ملعقة صغيرة كركم.

طريقة تحضير بهارات الشاورما من أفضل خلطات البهارات

تتميز خلطات البهارات بطريقة تحضير سهلة وبسيطة باستخدام الخلاط

نقوم بطحن جميع المكونات بمطحنة الخلاط حتي نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

ونقوم بإضافة ملعقة كبيرة لكل كيلو من اللحم أو الدجاج وبالهناء والشفاء.

مكونات بهارات الحواوشي

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو أو الكبيبة الصيني.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ربع معلقة صغيرة من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

وربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة مطحونة.

طريقة التحضير

نقوم بطحن جميع المكونات جيدا في مطحنة الخلاط حتي نحصل على خليط متجانس.

وتكون هذه الكمية كافية لإعداد نصف كيلو من اللحم المفروم.

مكونات البابريكا

٢ كيلو من الفلفل الرومي الأحمر الغامق.

طريقة التحضير

نقوم بغسل الفلفل الرومي جيدا، ثم نقوم بنزع الرأس والبذور.

ثم نقوم بتقطيع الفلفل إلي قطع متوسطة الحجم ونقوم بتجفيفها من الماء جيدا بواسطة شاش.

ثم نقوم بإحضار صاج ونوزع عليه كمية الفلفل المقطعة بالتساوي وندخله الفرن على أقل درجة حرارة.

ونتركه في الفرن لمدة تتراوح ما بين نصف ساعة وساعة إلا ربع.

وبعدما يجف تماما داخل الفرن نخرجه ونتركه يبرد، ثم نقوم بطحنه جيدا بواسطة مطحنة الخلاط.

ثم تكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

مكونات خلطة السبع بهارات

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

وملعقة كبيرة مليئة بحبات القرنفل.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

وملعقة صغيرة هيل أو حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير