في دقيقتين.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير بطريقة متخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

تنظيف البط من الزفارة من الممكن أن تقوم به ربة البيت بهدف التخلص التام من أي شيء يعوق عن طهي أنواع الدواجن والبط بطعم مميز، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تساعد كل ربة بيت في التنظيف وبشكل جيد لكل أنواع الطيور، ومن خلال الاستعانة بهذا المكون من السهل الحصول على البط وكل أنواع الطيور خالية تماما من تواجد أي ريش أو زغب متسبب في الزفارة لجلد الطيور كما تعد تلك الطرق ممتازة لتطهير الدواجن من مختلف أنواعها.

تنظيف البط من الزفارة

من الممكن للتخلص تماما من تواجد أي زفارة سواء في البط أو مختلف أنواع الدواجن ومن الممكن أن نستعمل لتخليص كل أنواع الطيور من الريش الصغير، وهذا المكون هو الخل مع بعض لمكونات الأخرى مثل الملح والردة ومن الممكن للخل أن يزيل أي زفارة تماما لتنظيف وتطهير نوعيات اللحوم من أي زفارة قد تتواجد على جلد الدواجن أو البط، ومن الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بعمل محلول النقع من مكون الخل الأبيض والملح مع القليل من الليمون والماء الفاتر مع إمكانية إضافة القليل من السكر والدقيق وهذا ما يساعد في التنظيف التام لمختلف أنواع الدواجن مما قد يتواجد من الروائح الغير مرغوبة، وبالتالي يكون استعمالها سهل ويكون التنظيف للدواجن بالخل هو أفضل الطرق للحصول على النتيجة المرجوة للدواجن.

طريقة الردة لتنظيف البط من الزفارة

خطوات للتخلص من زفارة البط بالردة

قومي بإحضار حوالي نصف كوب من الردة.

افركي جلد الدجاج باستعمال الردة بشكل جيد لإزالة أي ريش دقيق الحجم.

الردة تنظف الدجاجة تماما وتجعلها خالية من الريش ومن الزفارة.

طريقة الملح لتنظيف البط