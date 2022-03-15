طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي اثار ضجه

من المعروف أنه يوجد العديد من المخبوزات ولكن خبز الصاج من اطعم أنواع المخبوزات لأنك يمكن أن تتناوله مع الكثير من الأطعمة، منها الاطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر ومنها يحتوي على الملح، معنا سنقدم لكم افضل واسهل طريقة لعمل خبز الصاج الناجح بدون تعب في المنزل

طريقة عمل خبز الصاج

هناك الكثير من الطرق المتنوعة لعمل خبز الصاج في المنزل ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لتجهيز عجينة خبز الصاج

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة ملح.

١ كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الزيت.

طريقة تحضير عجينة خبز الصاج