نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الصاج بدون عجن ولا مجهود رطب وناجح خبز التورتيلا والشاورما الذي اثار ضجه في المقال التالي
من المعروف أنه يوجد العديد من المخبوزات ولكن خبز الصاج من اطعم أنواع المخبوزات لأنك يمكن أن تتناوله مع الكثير من الأطعمة، منها الاطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر ومنها يحتوي على الملح، معنا سنقدم لكم افضل واسهل طريقة لعمل خبز الصاج الناجح بدون تعب في المنزل
طريقة عمل خبز الصاج
هناك الكثير من الطرق المتنوعة لعمل خبز الصاج في المنزل ومنها ما يلي:
المكونات المطلوبة لتجهيز عجينة خبز الصاج
- ٢ كوب من الدقيق.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة ملح.
- ١ كوب ماء دافئ.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
طريقة تحضير عجينة خبز الصاج
- حيث أنه أول خطوة هي أن ينخل الدقيق ويوضع في وعاء عميق، ثم نقوم بوضع الماء الدافئة في كوب ثم نضع عليه الخميرة ويترك لتتفاعل الماء الدافئة والخميرة لنتأكد من صلاحية الخميرة.
- ثم نقوم بوضع السكر والملح في وسط الدقيق ثم نضع الماء الدافئة بالخميرة مع العجن المستمر حتى تتماسك العجينة لينه ونقوم بترك العجينة حتي ترتاح لمدة عشر دقائق.
- والخطوة التالية هي أنه ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلى قطع صغيرة على حسب الرغبة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة، ثم بعد ذلك نضع الطاسة على نار هادئة ونقوم بفرد العجينة ونضعها في الطاسة حتى ان يحمر الوجه الاسفل ثم نقلبها إلى الوجه الاخر وتترك حتي يحمر ايضا.
- وهكذا حتي باقي الكميه الموجودة ثم يعطى ليصبح طري، ثم نقوم باستخدامه مع الشاورما والشكولاتة، ويمكن استخدامه ايضا مع اللحمة المفرومة.
- كما أنه يمكن ايضا استخدام خبر الصاج مع البطاطس المحمرة والجنبة الرومي والكاتشب طعم رائع جدا وبالهنا والشفا.
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