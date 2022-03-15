نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتنور بشرتك.. طريقة عمل صابونة لبان الذكر المعجزة لتبييض وشد البشرة والتخلص من البقع الداكنة والتجاعيد في 3 أيام في المقال التالي
طريقة عمل صابونة لبان الذكر للتبيض وازالة التجاعيد
يدخل لبان الدكر في تركيبات مختلفة فهو معروف بفوائده العظيمة على البشرة فهو يعمل على شد البشرة وإزالة تجاعيد الوجه وتفتيح البشرة وتنعيمها ويعمل على نضارتها نظرا لاحتوائه على مادة الكولاجين المعروفة بفوائدها المتعددة والعظيمة للبشرة، فيمكنك الآن عمل صابونة لبان الدكر بدلا من شراء مستحضرات التجميل الباهظة العالية الثمن التى تحتوي على مواد كيميائية، حيث أن لبان الدكر يعمل على ترطيب البشرة ويساهم في الحصول على بشرة أكثر إشراقة ونعومة، وبشرة نضرة بأقل التكاليف دون الحاجة لشراء مستحضرات تجميل المكلفة .
طريقة عمل صابونة لبان الذكر للتبيض وازالة التجاعيد
لعمل صابون لبان الدكر سنحتاج إلى إناء و صابونة دوف مبشورة وكوب من الماء، وسنعرف معا طريقة تحضير صابونة لبان الدكر فيما يلي؛
- نقوم بوضع صابونة دوف المبشورة به ثم نضع الماء ومعلقة من لبان الدكر ونضع الإناء على نار متوسطة ونقوم بالتقليب المستمر.
- نستمر في التقليب حتى تمام ذوبان الصابونة.
ومن الممكن وضع الصابونة المبشورة مع الماء البارد مع معلقة لبان الدكر ونتركهم لمدة 6 ساعات بدون وضعهم على النار حتى تذوب الصابونة تماما ويصبح الخليط ذات ملمس كريمي.
- نقوم بوضع الخليط على الوجه بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية بالوجه وترك الخليط على الوجه لمدة ساعتين .
- غسل الوجه بالماء الفاتر وللحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدامة مرتين في اليوم.
- وسنلاحظ مع الوقت الحصول على بشرة نضرة صافية وخالية من تجاعيد البشرة والحصول على وجه أكثر جمالا.
فوائد صابونة لبان الدكر
- تعمل على شد الوجه والجلد المترهل والقضاء على علامات التقدم بالعمر و تجاعيد الوجه.
- تعمل على القضاء على تشققات الوجه والخطوط التي تزيد من تجعد البشرة.
- تعمل على توحيد لون البشرة حيث تعمل على القضاء على البقع البنية بالوجه.
- تعمل على القضاء على حب الشباب ومعالجة آثار الحروق.
- تساعد فى حل جميع مشاكل البشرة والحصول على بشرة صافية وأكثر جمالا وأصغر سنا .
- ومن الممكن استخدام منقوع لبان الدكر مع ماء الورد لغسل الوجه صباحا ومساءا والحصول على بشرة صافية.
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