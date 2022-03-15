ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الأطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة تسيب الوفاة

زيت الزيتون استخدامات عديدة ومفيدة ولكن الإسراف في استخدامه قد يؤدى إلى أضرار جسيمة منها الوفاة، بالرغم من فوائده التى لا حصر لها وكما انه يدخل في التركيبات الطبيعية للحفاظ على البشرة والشعر وغيرها إلا أن الإكثار منه قد يؤدي إلى الوفاة وهذا ما سنعرفه فيما يلي، فيعتبر زيت الزيتون من المكونات الدهنية التى لها بعض الأضرار الصحية نتيجة تناوله بكميات غير مناسبة على مدار اليوم، وعدم تنظيم الكمية المتناولة منه على مدار اليوم وهذا ما يؤدي إلى ضرر عام بجسم الإنسان.

أضرار زيت الزيتون تسبب الوفاة بهذه الطريقة الخاطئة

تناول زيت الزيتون بكثرة أو بكميات غير مناسبة يؤدي إلى أضرار خطيرة ومشاكل صحية منها؛

حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمى والشعور بالألم في المعدة والإصابة بعسر الهضم والإمساك .

الشعور بالرغبة في القيئ بإستمرار وأحيانا التقيؤ مع الشعور بدوران وعدم اتزان الجسم .

كما أن تناوله بكميات كبيرة يؤدي إلى الشعور بالألم شديدة بالبطن والمغص نتيجة عدم قدرة المعدة على هضم الكمية المتناولة.

وقد يؤدى كثرة تناوله إلى زيادة وزن الجسم والإصابة بالسمنة.

وقد يؤدي زيادة الوزن بسبب تنازل كميات كبيرة من زيت الزيتون إلى الإصابة بأمراض القلب من انسداد وتصلب الشرايين وعدم القدرة على التنفس والإصابة بمرض السكري وغيرها من الأمراض الخطيرة.

كما من المتوقع الإصابة بأمراض العظام بسبب زيادة وزن الجسم بسبب التناول المفرط لزيت الزيتون.

أضرار أخرى نتيجة التناول المفرط لزيت الزيتون

يؤدي تناول زيت الزيتون بطريقة عشوائية وغير منظمة إلى حدوث مشاكل صحية كثيرة وهناك بعض الأشخاص الذين يتناولون زيت الزيتون بالرغم من كونه يتعارض معهم ويسبب لهم أمراض عديدة ويمكن أن يؤدي بهم إلى الوفاة، حيث أن مصابي مرض السكري وأمراض الضغط لا ينصح لهم بتناول زيت الزيتون لأنه قد يؤدي بهم إلى مشاكل صحية ضخمة فقد يؤدى إلى إرتفاع ضغط الدم أو زيادة نسبة الكوليسترول بالدم، كما ينصح بعدم استخدامه للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية نظرا لكثرة السعرات الحرارية الموجودة به، ومن الممكن أن يؤدي لحدوث مشاكل بالقلب.