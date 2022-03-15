بالعجينة الهشه القطنية.. خبز الحليب الهش الناعم للفطور والسحور مفيد للاطفال

بالعجينة الهشة القطنية.. خبز الحليب الهش الناعم للفطور خبز الحليب واحد من أنواع الخبز الموجودة والتي يتم تحضيرها بسهولة في البيت بمكونات أساسية متوفرة في المنزل، حيث أن هذه الوصفة خفيفة ومميزة للغاية ويحبها الكثير من الأطفال ويتم تحضيرها في المنزل ببساطة بدلا من شرائها من المحلات والمطاعم بطريقة خفيفة ومميزة، حتى تكون مناسبة مع الأطفال وصحية تماما لهم حيث أنها محضرة من مكونات آمنة وخالية من أي أضرار نهائيا على الصحة، فقد نتعرف على طريقة تحضير خبز الحليب في المنزل بسهولة ويسر من خلال المكونات الموجودة في كل منزل وبطريقة مميزة للغاية تكون نفس طريقة تحضير التي يتم شرائها من المحلات.

خبز الحليب الهش الناعم للفطور

يتم تحضير الخبز باللبن من خلال خلط كمية من الدقيق بمقادر ست أكواب والحليب بمقدار كوبين وكيسين من الخميرة.

مع كوب سكر وكوب زيت نباتي.

يتم إضافة ملعقتين من الخل وبيضتين وكيس بيكنج بودر وتخلط المكونات جيدا.

يتم تحضير ملعقة ملح ويتم إضافتها على المكونات والعجن جيدا.

ومن ثم يتم تركه لمدة ربع ساعة فقط حتى يبدأ العجين في التخمر تماما، ويتم تغطية العجين ووضعه في مكان دافئ، ومن ثم يضاف يخفق الزيت مع البيكنج بودر والبيض والخل والزيت، ويتم وضع جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح متماسكة.

وبعدها تشكل على هيئة دوائر مفرودة قليلا ويتم بعدها وضعه في صينية مدهونة بالسمن.

ويتم عمل خليط مكون من بيضة بها رشة ملح ويتم دهن العجين بها، ومن ثم يوضع في الفرن لمدة نصف ساعة حتى يبدأ في احمرار وجهه.

ويتم تقديمه بعد ذلك مع الشاي أو مع وجبة الفطور.

أسرار نجاح خبز اللبن