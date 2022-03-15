نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سوري فعالة لتطويل الشعر في اسبوع خلطة مذهلة لتقويه ومنع تساقط الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وع

فة لتطويل الشعر في اسبوع مع مشاكل الشعر المتعددة مثال التقصف والتساقط والهيشان نتيجة استخدام المكواه والاستشوار فترات طويلة، من هنا تبدأ الكثير من الفتيات والسيدات بالبحث وراء الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتكثيفه سريعا، ولذلك اليوم نقدم لكل زوار موقعنا ثقفني الكرام مجموعة من الخلطات لتطويل وتنعيم الشعر بمكونات من المطبخ.

وصفة لتطويل الشعر في اسبوع

مع المواظبة على الوصفات الطبيعية ستحصلين على شعر اطول سنتمترات في أقل فترة، مع وصفة لتطويل الشعر بسرعة جداً باستخدام زيت الخروع الذي يساعد بشكل كبير على تطويل الشعر وتكثيفه، فقط عليكي توزيع كمية قليلة من زيت الخروع على الشعر مع التدليك لدقائق ثم يغطي الشعر بمنشفة لمدة ساعتين، ثم يشطف الشعر بالماء البارد، تكرر العملية مرة من كل أسبوع لنتيجة سريعة.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

ومن الوصفات الأفضل في تطويل الشعر بسرعة جدا هي وصفة زيت النخاع الذي لديه القدرة على تنعيم وتطويل الشعر، كما يقوم على علاج الشعر من التساقط والهيشان، من خلال تدليك كمية من النخاع على الشعر جيدا، ويغطي ويترك ليلا وفي النهار يغسل الشعر بالماء الدافيء، ينبغي الحفاظ على الوصفة على مدار ثلاث أشهر.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

تعتبر الزيوت الطبيعية هي الحل الأمثل في تطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه، ومن ضمنها وصفة زيت السمسم الذي يلعب دورا هام في تطويل الشعر ويعتبر أفضل خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مضمونة، فقط وضع كمية مناسبة من السمسم على الشعر ويتم التدليك جيدا، ثم يترك على الشعر لمدة ثلاث ساعات وبعدها يشطف بالماء الفاتر، تلك الوصفة تكرر مرة من كل أسبوع.

خلطة لتطويل الشعر في 3 ايام

مع زيت الزيتون الذي تعددت فوائده ستتمكنين من تطويل الشعر القصير سريعا دون الحاجة إلى استخدام الكريمات الباهظة التي لها تأثير كبير في ضرر الشعر كونها تحتوي على مواد كيميائيّة تجلب الكثير من المشاكل منا التلف والقشرة، مع تدليك ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون على الشعر ويترك لمدة ساعتين قبل ان يشطف بالماء البارد.

وصفة البيض لتطويل الشعر وتكثيفه في اسبوع

تعتبر وصفة البيض من أكثر الوصفات الفعالة في تطويل الشعر وتكثيفه، حيث يحتوي البيض على الكثير من الخصائص التي تساعد في نمو الشعر بسرعة فائقة من خلال خفق بيضة واحدة على الشعر ويدلك جيدا حتى يصل لفروه الراس ويغطى الشعر بكيس بلاستيك لمدة ساعة، ثم يغسل جيدا بالماء والشامبو تكرر الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

وصفة القرفة وزيت جوز الهند لتطويل الشعر

تعتبر وصفة القرفة مع زيت جوز الهند من اقوي الوصفات المجربة في تطويل الشعر، وذلكويرجع لاحتواء زيت جوز الهند عل. الأحماض الدهنية التي تقوم بدورها في تعزيز نمو الشعر، فضلا على التوابل التي تلغب دورا هام في تحفيز الدورة الدموية وتزيد من قوة الشعر.

المقادير:

واحد ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة التطبيق

في وعاء صغير امزجي المكونات معاً جيداً جدا.

ثم يوزع الهليط على الشعر مع التدليك.

يترك الخليط لمدة نصف ساعة.

يشطف من بعدها الشعر بالناء الفاتر وتكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع