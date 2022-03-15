نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل البسبوسة.. أسرار عمل البسبوسة الأصلية الطرية والمتماسكة بمقادير اقتصادية ناجحة 100% في المقال التالي
البسبوسة تعد من بين أهم نوعيات الحلوى الشرقية والتي من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بعملها بمنتهى السهولة ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة واستخدام مكونات من الممكن أن يتم مزجها للحصول على الخليط الناعم من المكونات والتسوية تكون في منتهى السهولة من خلال فرن البوتاجاز ومن الممكن أن يتم التحضير لوصفة ممتازة من البسبوسة الطرية المتميزة ومن خلال الآتي في تلك السطور القليلة القادمة نعرض كل المقادير التي لا بد من أن تتوفر للحصول على وصفة متميزة من البسبوسة، مع بيان أهم الخطوات الخاصة بالتحضير للوصفة في البيت.
طريقة عمل البسبوسة في البيت
من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بعمل أفضل وصفة من وصفات الحلوى الشهية ومن أهم المكونات التي لا بد من الحصول عليها لعمل حلوى البسبوسة الطرية بمذاقها المميز ما يلي، من المكونات التي تعطي أفضل نتيجة لعمل البسبوسة ما يلي في تلك النقاط القادمة:
- ثلاثة أكواب من مكون دقيق السميد.
- كوب من الحليب.
- ملعقتان من الزبادي.
- ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من السمن البلدي.
- شربات ساخن.
كيفية تحضير البسبوسة في البيت
أسهل الطرق للحصول على وصفة البسبوسة الطرية المتميزة ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالوعاء الملائم ونضع فيه مكون دقيق البسبوسة.
- يتم الخلط ما بين الدقيق مع مكون السمن البلدي.
- الخلط الجيد للسمن بحيث يمون مغلف تماما لدقيق البسبوسة.
- بعد ذلك تتم الإضافة للحليب مع التقليب الخفيف.
- وضع الزبادي مع دقيق البسبوسة مع التقليب حتى نجد أن المكونات قد تجانست تماما مع بعضها.
- بعد أن تمتزج المكونات بالكامل من الممكن أن تبدأ خطوة التسوية للبسبوسة.
- يتم وضع البسبوسة في قالبها الملائم، ومن الممكن أن يتم وضع البسبوسة بالفرن وبالرف الأوسط وهذا على حرارة تصل لنحو مائة وثمانين درجة.
- الانتظار لفترة حتى تتم التسوية للبسبوسة تماما ومن الممكن التأكد من التسوية باحمرار وجه البسبوسة تماما.
- تتم الإضافة لعسل البسبوسة أو الشربات لساخن لتكون طرية وبقوامها المميز والمتماسك بطعم احلي من الجاهز.
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