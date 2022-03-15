وداعاً لفشل البسبوسة.. أسرار عمل البسبوسة الأصلية الطرية والمتماسكة بمقادير اقتصادية ناجحة 100%

البسبوسة تعد من بين أهم نوعيات الحلوى الشرقية والتي من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بعملها بمنتهى السهولة ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة واستخدام مكونات من الممكن أن يتم مزجها للحصول على الخليط الناعم من المكونات والتسوية تكون في منتهى السهولة من خلال فرن البوتاجاز ومن الممكن أن يتم التحضير لوصفة ممتازة من البسبوسة الطرية المتميزة ومن خلال الآتي في تلك السطور القليلة القادمة نعرض كل المقادير التي لا بد من أن تتوفر للحصول على وصفة متميزة من البسبوسة، مع بيان أهم الخطوات الخاصة بالتحضير للوصفة في البيت.

طريقة عمل البسبوسة في البيت

من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بعمل أفضل وصفة من وصفات الحلوى الشهية ومن أهم المكونات التي لا بد من الحصول عليها لعمل حلوى البسبوسة الطرية بمذاقها المميز ما يلي، من المكونات التي تعطي أفضل نتيجة لعمل البسبوسة ما يلي في تلك النقاط القادمة:

ثلاثة أكواب من مكون دقيق السميد.

كوب من الحليب.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من السمن البلدي.

شربات ساخن.

كيفية تحضير البسبوسة في البيت

أسهل الطرق للحصول على وصفة البسبوسة الطرية المتميزة ما يلي في النقاط القادمة: