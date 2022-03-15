فكرة روعة سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائى بطريقة جديدة لازم تجربيها

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الباذنجان من الخضروات التي تستخدم كثيرًا في العديد من الأكلات، لطعمه الشهي واللذيذ الذي يحبه الكبار والصغار، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم منها الحديد فينصح الأطباء بتناول الباذنجان لمن يعاني من فقر الدم، وتبحث ربات المنزل عن طريقة صحية لقلي الباذنجان دون أن يشرب الزيت، فنقدم لكي عزيزتي اليوم طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائي.
طريقة قلي الباذنجان بدون ما يشرب زيت
هذه الطريقة صحية كما أنها تجعل الباذنجان مقرمش كما ترغبين لكن بدون ما يشرب الزيت، وهي طريقة سهلة نقدمها لكي خطوة بخطوة وهي كالآتي: –
- الطريقة الأولى لقلي الباذنجان:
نحضر كمية الباذنجان التي نرغب في قليها ونقوم بغسل الباذنجان جيدًا بالماء.
نقوم بتقطع الباذنجان شرائح ثم نتم وضعها في وعاء ثم نضيف إليها كمية من الملح والكمون.
نترك الباذنجان لمدة 15 دقيقة حتى يمتص الملح والكمون.
نحضر طاسة ونضع بها كمية من الزيت، ثم نرفعه على النار حتى يسخن ثم نضيف شرائح الباذنجان حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بتخرجيه على مناديل المطبخ.
الطريقة الثانية لقلي الباذنجان:
- نحضر الباذنجان ثم نقوم بتقطيعه على شكل شرائح ثم نقوم برش الباذنجان بالملح جيدًا على كل شريحة ونتركه لمدة 30 دقيقة.
- ثم نقوم بعد ذلك بغسل الباذنجان جيدًا بالماء ثم تجيفيه بمناديل المطبخ جيدًا.
- ولا بد فيما بعد أن نشعل الفرن على درجة حرارة 180 ثم نحضر صينية وندهنها بالزيت ثم نقوم برص شرائح الباذنجان وندهن كل شريحة بالزيت
- كما أن الخطوة الأخيرة هي أن ندخل الصينية الفرن حتى تأخذ الطبقة السفلى اللون الذهبي ثم نقوم بقلبه وإدخاله الفرن حتى يأخذ الوجه الآخر اللون الذهبي.
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