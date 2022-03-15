نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار القهوة على الريق احذر منها لها مضاعفات خطيرة الأطباء يحذرون قبل فوات الأوان في المقال التالي
تعتبر القهوة من الكافيين الذي لا غنى في المشروبات اليومية لدى الكثير من الأشخاص، لقدرتها الفعالة على تنشيط المخ ومد الجسم بالطاقة والنشاط، وزيادة معدل التركيز، كما أنها مفيدة للجسم طالمًا يتم شربها بطريقة معتدلة، فهي تحتوي على مواد مضادة للأكسدة هذا المواد تعمل على تسكين التهاب المفاصل والعظام، وتعمل على حماية الجلد وتقليل ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة، إلا بالرغم من فوائد القهوة العديدة إلا أن عند شربها على الريق فهي تسبب العديد من الأضرار وهذا ما سنقدمه لك عزيزي القارئ في مقالنا اليوم.
أضرار تناول القهوة على الريق
أن أكبر أضرار شرب القهوة هو تناولها فور الاستيقاظ على الريق قبل وجبة الإفطار، فهي تسبب العديد من المشاكل الصحية، ومن هذه المشاكل:
- الإصابة بقرحة في المعدة الحرص على شربها يوميًا على الريق يؤدي إلى التهاب حاد في المعدة.
- الإصابة بالقيء والغثيان.
- الشعور بالصداع وعدم القدرة على التركيز.
- تعمل على الإصابة بالتعب والأرق.
أضرار الإسراف في شرب القهوة
كما أن كثرة شرب تناول القهوة وشرب أكثر من فنجانين من القهوة يؤدي إلى أضرار صحية أيضًا، وهي:
- ارتفاع مستوى ضغط الدم.
- زيادة في عدد ضربات القلب والإصابة بأزمة قلبية.
- الشعور بالقلق والتوتر.
- الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل كافٍ.
- فقدان الشهية.
- الشعور بالدوخة وعدم القدرة على الاتزان.
- الإصابة بالضغط والاكتئاب.
- كثرة تناول القهوة للمرأة الحامل قد يؤدي إلى اجهاض الطفل.
- كثرة تناول القهوة لمرضى القلب قد يؤدي إلى أزمة قلبية.
- كثرة تناول القهوة لدى المرأة المرضعة قد يؤدي إلى نقص كمية الحليب في الثدي.
- لذا يجب عدم الإكثار من شرب القهوة ويكفي معدل كوب إلى اثنين يوميًا وشرب القهوة بعد وجبة الإفطار وليس على الريق حرصًا على حياة صحية أفضل والاستفادة من فوائد القهوة العديدة.
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