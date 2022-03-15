محتارة تعملي أكل ايه طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة

مقلوبة الباذنجان باللحم من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث أنه من الوصفات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات المفيدة للجسم والمعادن مثل الحديد، والكثير من السيدات يرغبن معرفة الطريقة الصحيحة لعمله في المنزل، لذلك اعددنا لكم هذا المقال نتعرف معكم على أسهل طريقة لهذه الوصفة.

طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل مقلوبة الباذنجان اللذيذة بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، ومكوناتها تتمثل في التالي:

2 حبة من الباذنجان.

2 كوب كبير من الأرز.

كيلو من اللحم المقطع قطع صغيرة.

ثمرة من البطاطس شرائح.

بصلة مفرومة.

بصلة شرائح.

ملعقة صغيرة من القرفة.

حبهان بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ثلاث ورقات من ورق الغار.

ملعقة صغيرة من الملح.

فلفل اسود بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل المقلوبة اللذيذة التي تكون محببة لدى الكثير، وتعتبر من الأكلات البسيطة التي يقبل عليها الكثير، وتتمثل الخطوات في كلا من: