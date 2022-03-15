أفضل من المطاعم.. طريقة عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة في المنزل

طريقة عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة، البطاطس الكرسبي المقرمشة هي أحد الأنواع التي يتم تحضيرها في المطاعم وتقدم بجوار الكثير من أنواع المشويات مثل الكفتة والفراخ والسمك أو تناولها مع المكرونة بأنواعها المختلفة أو الكشري وغيرها، والبطاطس تمد الجسم بالطاقة ولها فوائد كثيرة كما يمكن تحضير البطاطس بأكثر من طريقة مختلفة، ولكن البطاطس الكرسبي هي التي نالت إعجاب الكثير وأصبحوا يذهبوا إلى المطاعم لشرائها، وتحب الأمهات دائماً أن تقدم لأسرتها كافة الأطعمة التي يفضلوا تناولوا، وسنقوم بذكر خطوات إعداد البطاطس الكرسبي.

طريقة عمل البطاطس الكرسبي المقرمشة

تتميز البطاطس الكرسبي بطعمها اللذيذ والشهي، تحضر بمكونات سهلة وبسيطة دون بذل مجهود، تقدم بجانب الوجبات السريعة كنوع من المقبلات الشهية، يعشقها الأطفال والكبار لطعمها الهش المقرمش، فيمكن لربة المنزل تحضيرها منزلياً أفضل من الجاهزة وأكثر أماناً وبخطوات سهلة.

المكونات

أربع حبات بطاطس قلي.

ثلاثة ملاعق لبن.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

ثلاث ملاعق دقيق.

بيضتان.

ملعقة فلفل اسود.

اثنين بصلة متوسطة.

طريقة التحضير

قومي بتقشير البطاطس واغسليها جيداً، ثم قطعيها إلى أصابع متوسطة السمك.

ثم ابشري البصل وضيفي إليه الدقيق واللبن والملح والفلفل الأسود والبيض واخلطيهم جيداً.

ضعي الخليط على أصابع البطاطس واتركيهم ربع ساعة.

احضري مقلاة وضعي بها زيت غزير للقلي.

بعد أن يصبح الزيت ساخن ضعي به أصابع البطاطس واتركيها حتي تحصل على اللون الذهبي.

اخرجي البطاطس الكرسبي المقرمشة وضعيها على مناديل المطبخ حتي تتخلص من الزيت الزائد.

قدمي البطاطس المقرمشة بجوار الطعام وهي ساخنة.

أسرار نجاح البطاطس الكرسبي

يجب شراء نوع جيد من البطاطس الخاصة بالتحمير.

وضع البطاطس على مناديل ورقي بعد خروجها من الزيت للتخلص من الزيوت الزائدة وتصبح مقرمشة.

يجب أن يكون زيت القلي غزير ويجب أن يكون ساخن جداً، حتي تحصل على القرمشة واللون الذهبي.

عدم تغطية البطاطس نهائياً حتى لا تطرى وتصبح ذات قوام مقرمش وهش.

طريقة إعداد صوص البطاطس

عليك مزج 3 ملاعق من اللبن الرائب مع ملعقة من المايونيز واللبنة، مع نصف ملعقة من الزعتر.

يتم إضافة ملعقة من الشطة وملعقة من عصير الليمون والملح وملعقة من الفلفل الأسود.

تخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون لدينا مزيج متكاثف.

يتم وضع المزيج بالثلاجة لمدة 3 ساعات ثم يقدم بجانب البطاطس.

وبذلك سوف تقدم اشهي بطاطس مقلية بطريقة غير تقليدية وسوف تحصل على قرمشة غير طبيعية وهذه الطريقة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وهي سهلة جداً وسوف يحبها أفراد أسرتك.