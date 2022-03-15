إعملي كحك الناعم للعيد في المنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات والحلويات

الكحك الناعم من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات والتي يتم عملها في الأعياد والمناسبات السعيدة والافراح والحفلات وخاصة في عيد الفطر المبارك والذي يعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد والافطار به في أول أيام العيد، والذي ينتشر في جميع أنحاء البلاد العربية وخاصة في مصر والذي يحب تناوله جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما أن هناك العديد من الأشكال المتنوعة والطرق المختلفة لعمله في المنزل، وهو أحد أهم وأقوى المخبوزات المفيدة جدا لصحة الجسم والتي تساعد على تغذية الجسم والصحة بصورة عامة، وكما أن هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم كحك العيد الناعم.

طريقة عمل الكحك الناعم ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأحلي كحك الناعم الشهي، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا المميزة، وإختيار أفضلها من الناحية الغذائية والصحية.

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من السمنة البلدي.

كوب من الحليب أو الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من مستخلص الكحك ويوجد عند العطار.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

عجوة تمر للحشو.

طريقة التحضير