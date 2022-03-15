نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ٍٍِوداعاً لمشكله تساقط الشعر.. أفضل خلطات سهلة التحضير في منزلك لمنع تساقط الشعر نهائياً في أسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر تاج الرأس وعنواناً للجمال وأحد الأسس الرئيسية للإطلالة الجذابة التي يطمح إليها الجميع من الرجال والنساء، لذا يتكرر بكثرة التساؤل حول أفضل خلطة لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله من المكونات الطبيعية وتساقط الشعر من أكثر المشاكل الجمالية التي تقلق الكثير لأنها أحيانا تؤدي إلى نتائج كارثية مثل الصلع. لا شك أن مشكلة تساقط الشعر مشكلة محرجة وقد تسبب الأذى النفسي بسبب وجود مظهر لا ترغب به الكثير من النساء، لكن لمعرفة علاج أي مشكلة لابد من معرفة الأسباب، سنقدم لك سيدتي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تطبيقها في المنزل لتفادي الإصابة بتساقط الشعر.

ما هي أسباب تساقط الشعر؟

قبل التطرق إلى الحديث عن أفضل خلطات لعلاج تساقط الشعر وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة لتلك المشكلة علينا أولاً التعرف على أسبابها، والتي يمكن القول بأنها تنقسم إلى ثلاثة فئات رئيسية هم أسباب مرضية وعوامل وراثية والفئة الثالثة الأكثر تأثيراً وانتشاراً هي أخطاء العناية بالشعر.

يمكن إيجاز أهم أسباب تساقط الشعر لدى النساء والرجال فيما يلي:

العوامل الوراثية تعد من مسببات تساقط الشعر الرئيسية وحدوث الصلع عند الرجال. في استعمال مستحضرات التجميل المحتوية على مواد كيميائية ضارة أو كاوية مثل صبغات الشعر أو كريمات الفرد. التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة نتيجة استعمال مجفف الشعر “السيشوار” أو مكواة الشعر. الإصابة بإحدى أمراض فروة الرأس مثل مرض الثعلبة البقعية أو أحد أمراض التلوث الفطري. إهمال العناية الصحية للشعر باستعمال الغسول الصحي الخالي من الكبريتات وكريمات الترطيب وما إلى ذلك. استعمال منتجات العناية غير المتوافقة مع نوع الشعر. اتباع نظام غذائي غير متوازن ونمط حياة غير صحي.



يحدث تساقط الشعر كأثر جانبي لبعض العلاجات مثل أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب وحبوب منع الحمل.

الاضطرابات الهرمونية خاصة لدى النساء.

مشكلات الغدة الدرقية سواء بالقصور أو الإفراط في النشاط.

يعد تحديد أسباب تساقط الشعر أمراً ضرورياً لعلاج جذور المشكلة مثل المرض العضوي المُسبب لها، كما أن يساعد ذلك في تحديد أفضل خلطة لعلاج تساقط الشعر وتكثيفه وتطويله بالنسبة لك لضمان الحصول على أفضل نتائج في أقصر وقت ممكن.

خلطة عصير البصل لتساقط الشعر

أظهرت نتائج العديد من الدراسات مدى تنوع فوائد البصل لصحة الشعر، لهذا ليس غريباً أن يكون العنصر الأساسي ضمن خلطة لتساقط الشعر وتحفيز نموه، يعود السر وراء فوائد البصل في هذا الصدد إلى احتواء تركيبه على تركيزات عالية من الكبريت الغذائي والذي يعد أحد العناصر الضرورية لدعم صحة الشعر واستعادة مظهره الجذاب.

يستخدم البصل في إعداد خلطة لتساقط الشعر باتباع الخطوات البسيطة التالية:

تقشير ثمرة بصل متوسطة الحجم وتقطيعها. تضاف كمية مناسبة من الماء ثم خلط المزيج بالخلاط الكهربائي. تصفية الخليط بواسطة مصفاة دقيقة. يتم وضع الخليط على فروة الرأس وتدليكه بلطف بحركة دائرية يترك ماسك الشعر “الخليط” على فروة الرأس لمدة ساعة واحدة قبل إزالته باستعمال الماء وغسول الشعر المناسب.

يمكن الاعتماد على البصل في إعداد خلطة لتساقط الشعر الشديد وذلك بإضافة بعض العناصر المغذية إليه مثل (العسل، زيت الزيتون، مسحوق أوراق الكاري)، فهذا يعزز تأثير الخليط ويضيف المزيد إلى فوائد البصل للشعر والتي تشمل الآتي:

إمداد البصيلات بالمغذيات اللازمة لها.

الكبريت يحمي من الشعر الخفيف والمتقصف.

الحد بنسبة كبيرة من مشاكل لمنع تساقط الشعر.

يقي من الشيب المبكر لاحتوائه على نسب مرتفعة من مضادات الأكسدة.

يحد من احتمالات الإصابة بالقمل.

يحسن معدلات تدفق الدم إلى فروة الرأس.

خلطة الزبادي اليوناني والعسل

ذكرت العديد من الدراسات فعالية لبن الزبادي اليوناني في تحفيز نمو الشعر ومنعه من التساقط، إذ يحتوي على فيتامين (B5) والبروتينات التي تساهم في ذلك، كما أنّ العسل يحمي الشعر من التلف بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا، ويمكن الاستفادة من هذه المكونات لعلاج تساقط الشعر

المكونات:

2 ملعقة من الزبادي اليوناني.

ملعقة كبيرة من العسل.

عصير حبة ليمون واحدة.

الطريقة:

تُمزج المكونات أعلاه جيداً للحصول على مزيج متجانس.

يُوزّع المزيج الناتج على فروة الرأس، والشعر باستعمال فرشاة صبغ الشعر.

يُترك الشعر لمدّة 30 دقيقة.

يُغسل الشعر باستعمال الماء البارد.

تُكرر العملية مرة كلَ أسبوع للشعر العادي، ومرتين في الأسبوع للشعر الجاف.

خلطة الموز لتكثيف الشعر

تحتوي ثمار الموز على العديد من الفيتامينات والمعادن بنسب مرتفعة وبالتالي فإنه يحقق العديد من الفوائد الصحية للشعر؛ حيث يساهم في علاج مشكلة لمنع تساقط الشعر المزعجة ويزيد من مرونته وكذا يمنع تقصفه أو تعرضه للتلف، لهذا فإنه يدخل في تكوين أكثر من خلطة لتساقط الشعر أبرزها قناع الموز والعسل.

يتم إعداد وصفة الموز والعسل للشعر بالطريقة التالية:

هرس ثمرة موز واحدة حتى تصبح ذات قوام متماسك.

يُضاف العسل إلى الموز المهروس ويتم خلطهما معاً بشكل جيد.

غسيل بصيلات الشعر ثم تجفيفه بشكل جيد.

تقسيم الشعر إلى خصلات وتمرير الخليط عليه من الجذور حتى الأطراف.

تغطية بصيلات الشعر وترك الخليط عليه لمدة 30 دقيقة.

إزالة الخليط عن طريق غسل بصيلات الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

خليط زيت جوز الهند مع زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر

امزجي كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند معًا في وعاء، لا تكثري من الكمية لأن فروة الرأس وبصيلات الشعر لن تمتص كل الزيت. ضعي كمية مناسبة من الخليط في راحة يديك وافركيهما. دلكي خليط الزيت ببطء وبلطف في فروة رأسك، وعلى الجذور لتحفيز بصيلات الشعر، ومرري الزيت على أطراف الشعر لإصلاح للمساعدة في علاج التقصف. يمكنك عمل حمام زيت بوضع قبعة الاستحمام على الشعر وترك الخليط يتغلغل في فروة الرأس لمدة 15 دقيقة على الأقل، ثم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو اللطيف الخالي من السلفات والكبريتات للتخلص من الزيت. يُمكن استخدام مزيج زيت الزيتون وزيت جوز الهند مباشرة على الشعر وتمشيطه لتوزيع الخليط، ثم لف الشعر وتركه لمدة ساعة والأفضل إبقائه ليلة كاملة، ثم شطف الشعر بالشامبو المناسب والبلسم، مع تكرار قناع الشعر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

خلطة الألوفيرا والليمون للشعر الدهني

يتم إعداد هذا النوع من خلطات لتساقط الشعر الدهني بالطريقة التالية:

مزج ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة من هلام الألوفيرا. يُضاف الخليط الناتج إلى كوب واحد من غسول الشعر (الشامبو) المُخفف. يتم غسل الشعر جيداً بالخليط ويتم تركه عليه لبضعة دقائق. يُزال الخليط عن فروة الرأس من خلال الغسل بالماء.

ما أفضل طرق العناية بالشعر الدهني

تجدر بنا الإشارة إلى أن استعمال خلطة لمنع تساقط الشعر هو فقط جزء من حل المشكلة، حيث أن الشعر الدهني بالأخص له طبيعة خاصة تستوجب توفير مستويات أعلى من العناية لحمايته والحفاظ على مظهره المتألق وتعد من افضل الخلطات الطبيعية

قدم خبراء التجميل والعناية بالشعر مجموعة من النصائح في هذا الصدد تضمن تعزيز صحة الشعر الدهن يمكن إيجاز أهمها بالنقاط التالية: