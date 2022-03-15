كولاجين طبيعي كريم زبدة الشيا الطبيعي لبشرة مشدودة وخالية من التجاعيد

كريم زبدة الشيا الطبيعي ، من أروع أنواع الكريمات التي يتم استخدامها للبشرة للعناية بها والحفاظ عليها من العوامل الخارجية التي نتعرض لها بشكل يومي، وقد تؤثر على بشرتنا وتسبب لها بعض من المشاكل مثل الاسمرار والبقع الداكنة وعدم توحد لونها، كما أن له مفعول سحري في شد الوجه والقضاء على التجاعيد لاحتوائه على جل الصبار الذي يحمل العديد من الفوائد الهامة للبشرة، فكل مكوناته طبيعية وخالية من أي مكون قدي يضر البشرة أو يسبب لها أي ضرر، وتعتبر العناية بالبشرة من أكثر الأمور التي تهتم بها السيدات والفتيات فالكل يبحث عن أبسط الطرق للعناية بالبشرة والظهور بشكل لائق وبشرة نضرة خالية من العيوب ولا يوجد أفضل من المكونات الطبيعية للحفاظ على البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم زبدة الشيا الطبيعي لشد الوجه وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا الطبيعي

يتكون الكريم من مكونات متوفرة بكل منزل وبسيطة من حيث السعر وهي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الفيتامين هاء.

عبوة زجاجية فارغة.

طريقة التحضير

من خلال مكونات بسيطة جداً يمكننا صنع كريم زبدة الشيا الطبيعي بالمنزل والخطوات هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع زبدة الشيا في طبق صغير ثم نقوم بوضعها في حمام مائي ساخن ونقلب باستخدام الملعقة حتي تذوب تماماً. ثم نقوم بإضافة جل الصبار أو ما يعرف بجل الألوفيرا ونمزج المكونات بشكل جيد حتي تتجانس تماماً مع بعضها البعض. نضع زيت الفيتامين هاء أو يمكن استبداله بمحتوي كبسولة من الفيتامين هاء، ثم نمزج الخليط مرة أخرى حتي يتجانس جيداً. نضع الخليط غي عبوة فارغة ونظيفة وجافة تماماً، ثم يتم غلقها جيداً ونحتفظ بها في مكان بارد أو داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الكريم

يوضع طبقة من الكريم على الوجه والرقبة، وندلك بها البشرة كمساج حتي يمتصه الجلد تماماً يومياً قبل النوم. ثم نغسل الوجه في الصباح بالماء الفاتر ومن بعضها بالماء البارد لكي نساعد على غلق المسام. نحرص على الاستمرار على استخدام الكريم بشكل يومي للحصول أفضل النتائج.

فوائد زبدة الشيا للبشرة