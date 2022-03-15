طريقة عمل البانية الكرسبي المقرمش في المنزل زي المطاعم تماماً

طريقة عمل البانيه الكرسبي سهلة وبسيطة وغير مكلفة، من الممكن تحضيره في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد، يفضله الكثير من الكبار والصغار نظراً لطعمه اللذيذ المحبوب للجميع، يتم تحضيره من الدجاج المخلي مع بعض الإضافات الأخرى التي تعطي طعم ألذ وأطعم عن غيره من الوجبات، قد تبحث الكثير من ربات البيوت عن كيفية تحضيره في المنزل بدلاً من جلبه من المطاعم والمحلات، حيث يكون أكثر أمانا ً وأقل في التكلفة، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل البانية الكرسبي في المنزل بكل سهولة ويسر فتابعونا في السطور القادمة.

طريقة عمل البانية الكرسبي

البانية الكرسبي من أحد الأطعمة السريعة المفضلة عند الجميع يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة إليكم المكونات وطريقة التحضير بالخطوات البسيطة وهي:

المكونات

نصف كيلو من شرائح البانية.

بصلة مفرومة ناعماً.

كوب من الحليب الطازج.

حوالي نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيره من التوابل المتنوعة.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

عدد ٢ بيضة.

طريقة التحضير

أولاً يتم غسل البانية جيداً ووضعه في إناء عميق به ماء البصل والتوابل المختلفة والفلفل الأسود والملح والبصل البودرة والثوم البودرة.

ثم يضاف إليه اللبن أو الزبادي والبيض، ويتم خلط جميع المكونات جيداً ويترك قطع البانية بها بعض الوقت في الثلاجة حتى تتشرب التتبيلة تماماً.

بعد ذلك يتم إخراج البانية من الثلاجة، ويوضع كمية من البقسماط في طبق مسطح.

نقوم بوضع طاسة بها كمية وفيرة من الزيت على النار حتى يسخن جيداً.

ثم نقوم بغمس قطع البانية في البقسماط وتوضع الشرائح في الطاسة إلى أن نحصل على اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها على مناديل ورقيه للمطبخ.

من الممكن وضع قطع البانية في صينية ويوضع لها كمية من صلصة بيور على الوجه ورشة من الزعتر وملعقة من الزيت النباتي.

يتم وضع شرائح من الجبن الشيدر الأحمر وقطع من الزيتون المخلي وتوضع تحت الشواية لمدة ١٠ دقائق تقريباً، بعد ذلك يتم إخراجها ووضعها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

سر نجاح البانية الكرسبي

يجب أن تكون صدور الفراخ سميكة حتى يسهل التحكم بها.

تتبيلة البانية من أهم عوامل نجاح البانية الكرسبي.

يحمر البانية في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي.

يحمر البانية على نار عالية.

عدم استخدام بصل في التتبيلة حتى لا يصبح البانية مراً.

عدم دخول البانية الفريزر بعد التتبيلة بل يترك بالثلاجة.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل البانية الكرسبي بالخطوات البسيطة، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.