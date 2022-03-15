ضاع عمرنا بنقلي السمك غلط شوفي الجديد السمك المقلي بالماء بدون نقطة زيت مقرمش وصحي

السمك من البروتينات التي يحتاج إليها الجسم الإنسان ويحاول بقدر الإمكان أن نحصل عليها حتى نستفيد من المكونات والفيتامينات التي يحتوي عليها السمك وهناك العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تناول السمك كونه من الأشياء التي تحتوي على الفوسفور والعديد من المعادن التي يحتاج إليها جسم الإنسان وهناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في إعداد السمك مثل طريقة السمك المشوي والسمك المقلية و العديد من الطرق ‏المميزة ‏ولكل من هذه الطريقة خطوات عمل و مكونات نحتاجها لإعداد السمك واهم خطوة في عملية قلي السمك هي خطوات تتبيلة بالماء التي نستخدم فيها كمية كبيرة من الماء وبعض المكونات الأخرى ومن خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة قلي السمك على النار بالإضافة إلى المكونات التي نحتاجها لقلي السمك، ‏والسمك من الاصناف التي لا تستغرق الكثير من الوقت حتى تنضج سريعًا ‏بل على العكس تعد طريقة عملة سهلة وبسيطة.

‏مكونات قلي السمك

‏

توجد بعض المكونات التي يمكننا الاستعانة بها في تتبيل السمك ‏وقلي في الزيت ويتم استخدام هذه المكونات حتى يكون السمك المقلي مقرمش اكثر ويكون له طعم لذيذ عند اضافة الخضروات والبصل والتوابل التي تعطي الطعام نكهة وإذا كنا مختلفين وخلال هذه الفترة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاجها خلال كل سمك وهي:

‏

بصلة مفرومة مقطعة.

‏

‏ 1\2‬ كوب من الكزبرة المطحونة.‬

‏

‏ حبة من الطماطم.

‏

‏ ملعقة من الدقيق.

حبة من الليمون.

‏

‏ فلفل مقطع.

ملعقة من الثوم المطحون.

توابل متنوعة.

‏

خطوات قلي السمك

‏

فيما يلي سنتحدث عن جميع الخطوات التي نحتاجها لقلي سمك في المنزل وهذه الخطوات هي:

‏