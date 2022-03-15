طريقة عمل خبز العدس الصحي في المنزل بوصفة سهلة بعد ارتفاع أسعار الدقيق

طريقة عمل خبز العدس ، يعتبر الخبز من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنها نهائيًا في كافة الأوقات، حيث أن جميع الأسر المصرية تحتاج إلى الخبز في فترات الصباح لوجبات الإفطار وأيضًا في الغداء والعشاء، وعلى الرغم من أنه لا يجب الإكثار منه لتجنب الزيادة في الوزن إلا أنه لا يمكن الاستغناء عنه، ونظرًا لارتفاع أسعار الدقيق والقمح وقلة حصة الأفراد من الخبز وزيادة أسعارها، أصبح الجميع يبحثون عن الطرق البديلة التي يمكن من خلالها تحضير خبز صحي للاستفادة منه في أي وقت، ويعد خبز العدس من الوصفات البديلة للخبز والذي يتميز باحتوائه على الكثير من العناصر المفيدة للجسم بالإضافة إلى قلة أسعاره مقارنة بباقي المنتجات.

طريقة عمل خبز العدس

يتميز العدس باحتوائه على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، تلك العناصر التي تساعد بصورة كبيرة على تعزيز صحة الجسم، كما أنها لها دور إيجابي في تقوية الجهاز المناعي بالإضافة إلى أنها تقلل من فرص الإصابة بالجراثيم، وتساعد بصورة كبيرة في إعطاء الجسم دفعة من الطاقة التي تساعد في تدفئته في فصل الشتاء أثناء التقلبات الجوية، وغيرها من الفوائد الكبرى التي تجعله وجبة شهية ومحببة للأفراد جميعًا، ولذلك فأنه عند استخدام لتحضير الخبز بديل القمح والدقيق يصبح الخبز ذو مذاق مميز وفائدة أكبر وسعرات حرارية أقل.

ويمكن تحضير خبز العدس عن طريق إحضار المكونات التالية :

200 جرام من العدس الأصفر.

كوبان إلا ربع من الماء.

5 جرام من الكركم.

ربع معلقة من الملح.

خطوات تحضير الخبز الأصفر

ينقع العدس في إناء من الماء لمدة ساعة كاملة على الأقل ليصبح سهل في التحضير.

يوضع العدس المنقوع في الماء في الخلاط ويضاف له الملح والكركم، ويشغل الخلاط على سرعة متوسطة ثم عالية حتى يتكون خليط ناعم.

في مقلاة غير لاصقة تسخن جيدًا على نار هادئة، وبعدها تدهن بالقليل من الزيت.

توضع كمية من العجينة في المقلاة مع الانتظار حتى تنضج مع مراعاة عدم قلبها إلا بعد التأكد من ارتفاع الخبز.

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية المتواجدة.

يحفظ الخبز جيدًا حتى لا يجف ويمكن الحفاظ عليه فترة طويلة دون أن يجف.

يتميز العدس بقيمته الغذائية العالية وسعره المنخفض نسبيا مع باقي المنتجات، وهو يساعد على الاحساس بالشبع ويمد الجسم بالطاقة اللازمة التي تساعده على الاحساس بالدفء خاصة في فصل الشتاء، حيث تلجأ ربات البيوت لتحضير شوربة العدس في وجبة الغذاء والعشاء في أيام الشتاء القارس، وليس هذا فقط بل يمكن الاستفادة من العدس في عمل الخبز كبديل للقمح والدقيق الأبيض ليكون أوفر وصحي أكتر ليتمكن الجميع من تناوله بلا خوف من السعرات الحرارية.