حلويات سهلة بدون فرن تستحق التجربة لذيذة جدا وسريعة

الحلويات تعد العشق الأول لجميع فئات المجتمع خاصة الصغار وتحتار الأمهات في تقديم وتجديد لأسرتها وصفات متنوعة من الحلويات، بدون فرن يمكنك أن تجهزي حلى مكون من شوكولاته مع بسكويت والزبدة وتحضر في وقت قصير بمكونات إقتصادية غير مكلفة وتحضر بسهولة وتناسب تلك الوصفات من حلويات المبتدئين في مطبخ وتكون حلويات بشكل يجذب الإنتباه ويجعلها مطلب جماعي لكل من يتناولها.

حلويات سهلة وسريعة بدون فرن حلى بارد

نحتاج إلى 300 جرام من بسكويت شوكولاته بالحليب. عبوة من كراميل نسلي. كوب من مكسرات مشكل. ملعقة كبيرة من زبدة مذابة.

تحضير حلى بسكويت بالزبدة الباردة بدون فرن

نقوم بطحن بسكويت السادة ولابد من طحنه طحن ناعم ثم بعد ذلك يضاف في وعاء عميق ويضاف عليه ملعقة الزبدة المذابة وتقلب بسرعة حتى تمتزج ويكون بسكويت بقوام الرمل المبلل.

ثم نضيف على البسكويت المطحون علبة كراميل نسلية لكن تمزج بالتدريج مع خلط مكونات جيداً حتى تتشكل لنا عجينة بسكويت الناعمة.

ثم نقوم بتشكيل عجينة بسكويت على شكل كرات بحجم متوسط وتغمس كرات بسكويت في شوكولاته مبشورة أو تغمس في شوكولاته المذابة وترص كرات على ورق زبدة وتدخل الثلاجة لمدة ساعة لكي تتماسك ثم تقدم بعد أن تبرد كحلى بارد بالبسكويت وشوكولاتة.

حلى شوكولاته داكنة بالفول السوداني

تعتبر طرق صنع حلويات السريعة من وصفات البسيطة الغير مكلفة ولا تتطلب الكثير من المكونات وتعد كالاتي ذكره:

مكونات حلى كرات فول سوداني بالشوكولاته

نحتاج إلى عبوة من حليب مكثف محلى. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو المحلى. ملعقة كبيرة من زبدة طرية. كمية 100 جرام من فول سوداني محمص مطحون خشن حوالي 400 جرام من شوكولاته داكنة.

تحضير حلى كرات فول سوداني بالشوكولاته المذابة