طريقة عمل شكولاتة باونتي بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في منزلك

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شكولاتة باونتي من أفضل أنواع الشكولاتة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما يجب الإشارة أن هذه الشكولاتة من الأنواع غالية الثمن بصورة كبيرة للغاية لذلك يبحث العديد من ربات البيوت في الوقت الحالي عن طريقة عمل شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضيرها في المنزل، كما يجب أن نشير أن شكولاتة باونتي إلى نحتاج إلى العديد من المكونات بل يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات السهلة التي ستقدمها لكم خلال هذا المقال بدلا من شرائها من الخارج يمكنكم عملها في المنزل وهذا بالطبع توفير الوقت والجهد وتوفير للأموال أيضا.
المقادير المطلوبة لتحضير شيكولاتة باونتي
يمكنكم عمل شكولاتة باونتي بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير البسيطة والسهلة الآتية :
- 4 اكواب من جوز الهند الناعم
- 1 كوب من الحليب المحلى المكثف
- 2 كوب من حبيبات الشوكولا
طريقة تحضير شكولاتة باونتي بكل سهولة
يمكنكم بكل سهولة تحضير شكولاتة باونتي في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:
- نحضر وعاء كبير ونضيف الحليب المكثف المحلى وجوز الهند ونخلطهم بملعقة بلاستيكية كبيرة حتى تلتصق المكونات ببعضها وتتكون عجينة سميكة.
- شكلي عجينة البونتي على شكل كرات كما تريدين باليد وضعيها في مقلاة مغطاة بورق الزبدة.
- أثناء تحضير الشوكولاتة اتركها في الثلاجة لفترة حتى تصبح الباونتي سميكة.
- اصنع حمامًا مائيًا للشوكولاتة وحضر وعاء كبير واملأ ربعًا بالماء وسخنه على نار خفيفة حتى يسخن، وأضف وعاء آخر من الشوكولاتة، واعتني بقاع الوعاء نظرًا لاحتوائه على الشوكولاتة فإنه لا يتلامس مع الماء.
- قلبي حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا ثم ارفعيها عن النار.
- تنقع قطعة البونتي في الشوكولاتة المذابة بواسطة شوكة أو ملعقة كبيرة مسطحة توضع في مقلاة مبطنة بورق الزبدة وتوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتصلب الشوكولاتة وتجف الشوكولاتة.
- كما يمكنكم بكل سهولة تحضير شكولاتة باونتي بالعديد من الطرق الأخرى الذي ترغبون فيها بكل تأكيد كل ذلك على حسب المكونات المتوفرة في منزلك بكل تأكيد.
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