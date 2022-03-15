طريقة عمل شكولاتة باونتي بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في منزلك

شكولاتة باونتي من أفضل أنواع الشكولاتة التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما يجب الإشارة أن هذه الشكولاتة من الأنواع غالية الثمن بصورة كبيرة للغاية لذلك يبحث العديد من ربات البيوت في الوقت الحالي عن طريقة عمل شكولاتة باونتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة للغاية سوف نقدم لكم اليوم طريقة سهلة وبسيطة من أجل تحضيرها في المنزل، كما يجب أن نشير أن شكولاتة باونتي إلى نحتاج إلى العديد من المكونات بل يمكنكم تحضيرها بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات السهلة التي ستقدمها لكم خلال هذا المقال بدلا من شرائها من الخارج يمكنكم عملها في المنزل وهذا بالطبع توفير الوقت والجهد وتوفير للأموال أيضا.

المقادير المطلوبة لتحضير شيكولاتة باونتي

يمكنكم عمل شكولاتة باونتي بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير البسيطة والسهلة الآتية :

4 اكواب من جوز الهند الناعم

1 كوب من الحليب المحلى المكثف

2 كوب من حبيبات الشوكولا

طريقة تحضير شكولاتة باونتي بكل سهولة

يمكنكم بكل سهولة تحضير شكولاتة باونتي في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات الآتية: