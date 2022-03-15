طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

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يعد حمص الشام مشروب مشهور بشكل كبير في جمهورية مصر العربية ولدية العديد من المميزات. حيث انه يمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بالإضافة الي انه يشعر الانسان بالدفء في فصل الشتاء ويحمي من نزلات البرد. وايضا يحتوي على القليل من السعرات الحرارية ويحمل العديد من الفوائد الطبية والصحية التي تفيد جسم الانسان. ويمتاز بسهولة وسرعة تحضيره وتكلفته الاقتصادية التي تتناسب مع جميع طبقات المجتمع. وسنتعرف في هذ ا المقال على طريقة اعداد حمص الشام المصري وفوائده بعدة طرق مختلفة. حمص الشام المصري بالطريقة الشامية المكونات ست ملاعق من الحمص المسلوق.

سته فصوص من الثوم المهروس.

أربع ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة ونصف من الكمون.

ثلاثة اكواب من الماء.

ملعقة من الخل.

أربع كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق من الشمندر المبشور. طريقة التحضير نضع الماء على النار ونتركه حتى يصل لمرحلة الغليان ونضيف اليه الثوم المهروس والطماطم والملح والكمون ونصف ليمون والشمندر والخل بالإضافة الي الصلصلة الحارة بعد ذلك نخفف النار ونترك كافة المكونات تغلي مع بعضها البعض لمدة خمس دقائق على نار هادئة ومن ثم نرفعه عن النار.

نحضر اكوابا ونضع بكل كوب ملعقتين من الحمص ونضع فوقه الخليط الذي اعددناه في وقت سابق ومن ثم نعصر عليه النصف الثاني من الليمونة ومن ثم نضيف ليه الحمص الشامي. حمص الشام المصري بالطريقة المصرية المكونات ربع كيلو من الحمص الشامي.

فصان من الثوم.

ربع كوب من عصير الطماطم.

ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء.

نصف ملعقة من الكمون.

كوب واحد من عصير الليمون. طريقة التحضير ننقع الحمص في الماء لمدة تتراوح ما بين الست ساعات والثماني ساعات حتى يتضاعف حجمه ومن ثم نضع الحمص الشامي في قدر فيه ماء على النار بعد ذلك نضيف عصير الطماطم والثوم المهروس والكمون والملح ونرفعه عن النار حتى ينضج.

نضع في وعاء اخر شوربة الحمص والشطة والليمون والكمون ومن ثم نقدمه. فوائد مشروب حمص الشام المصري يعالج التهابات الحلق والصدر والام الشقيقة وصداع الراس.

يزيد من الوزن لدي الاشخاص الذين يعانون من النحافة الزائدة.

يعالج امراض ديدان المعدة وذلك عن طريق اضافة الخل البلدي اليه.

يحتوي على العناصر الغذائية القيمة بالإضافة الي البروتينات.

يهدي من الم الصدر والظهر والمعدة بالإضافة الي انه ينقي الرحم من الترسبات. عمر شويل - جدة طريقة عمل حمص الشام زي المحلات - ثقفني

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