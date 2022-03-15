نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تقشير الثوم بمكون ميخطرش علي بالك حتي لو قدامك 30 كيلو هتقشريهم بدون تعب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم من بين أهم المكونات الطبيعية المهمة والتي لا غنى عنها في أي منزل ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطرق والحيل لمطبخية والتي من خلالها من الممكن أن يتم التقشير السريع لأي كمية تكون مطلوبة من الثوم حيث تعتبر الطرق المختلفة للتقشير من بين أهم ما يجب أن تكون كل ربة منزل على دراية تامة به، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يمكن اتباعه من خطوات لأسرع طريقة ممكنة لتقشير الثوم سريعا وبدون جهد يذكر.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من الممكن لكِ كربة منزل أن تقومي بالتقشير السريع للثوم وهذا ما يكون من خلال استعمال طرق بسيطة جدا ستكون ميسرة على الجميع خطوة التقشير للثوم وفي أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض الطرق التي من الممكن أن تكون متاحة أمام كل ربات البيوت للحصول على الثوم مقشر سريعا وفي خلال وقت قياسي.

طريقة الملح لتقشير الثوم

من الطرق الممتازة والتي من خلالها سيكون من السهل الحصول على مكون الثوم وفصوصه مقشرة وفي منتهى السرعة ومن دون أن يستهلك الأمر الوقت الطويل، ومن خلال ما يلي نوضح أهم الخطوات لتقشير الثوم بالملح.

الخطوة الأولى تكون بالتفكيك لكل فصوص الثوم.

بعد ذلك يتم وضع الثوم على الفلانشة ومع القليل من الملح ويتم الطرق بالسكين على الثوم وفركه.

تلك الطريقة تساعد على التقشير للثوم بسرعة.

طريقة الماء لتقشير الثوم

من أسهل الطرق التي من الممكن أن تتبع للحصول السريع على الثوم مقشر وخالي من أي قشور.

الثوم من السهل نقعه في الماء ومن ثم يسهل نزع القشور.

الماء يكون ساخن أو بارد والنقع لخمس دقائق فقط.

طريقة الكيس لتقشير الثوم

الكيس البلاستيك المتوفر لديكِ ضعي فيه كمية الثوم المتوفرة مع الطرق الخفيف عليه بعد تماما إغلاقه ومن ثم يكون الثوم جاهز تماما على الاستعمال وتعد طريقة الكيس من أسرع طرق التقشير للثوم.