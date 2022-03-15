طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بكل سهولة وطعم لذيذ

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إن البيتزا هي أكثر الأكلات انتشاراً على مستوى العالم حيث أن لها طعم خاص ومذاق لذيذ لا يقاوم من حيث الأطعمة المختلفة وطريقة التحضير، لأن البيتزا لها العديد من طرق التحضير المختلفة والتى تختلف من ربة منزل إلى أخرى،ود وإليكم اليوم طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بكل سهولة. مكونات البيتزا السريعة: نصف كيلو دقيق.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ربع لتر ماء دافي. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع الدقيق، والملح، والسكر نقوم بوضع الزعتر، و الخميرة، ونقوم بتقليبهم وعجنهم. نقوم بترك العجينة حتي ترتاح لمدة 10 دقائق ونقوم بإحضار صينية ودهنها بالزيت ووضعها. نقوم بفرد العجينة في الصينية ووضع الصلصة ونقوم برش القليل من الزعتر، ونقوم بوضع الخضروات والجبن الموتزريلا. نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 وتركها لمدة 3 ساعات حتي تستوي البيتزا. مكونات عجينة البيتزا السريعة: 1 ملعقة ونصف خميرة.

1 كوب ماء دافئ.

نصف ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة زيت.

2 كوب ونصف دقيق. مكونات صوص البيتزا: 3 أكواب زيت زيتون.

2 بصلة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

3 أكواب صلصة طماطم.

1 ملعقة ونصف اوريجانو مجفف.

سكر.

2 ملعقة كبيرة ريحان مجفف.

ملح، فلفل أسود. طريقة التحضير: نقوم بإحضار كوب ونقوم بزوبان الخميرة بالسكر وتقليبها، نقوم بإحضار وعاء وخلط الدقيق والزيت والخميرة وتقليبهم جيداً حتي تصبح عجينة. نقوم بغلق الوعاء وتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ربع ساعة في وعاء على نار ووضع زيت الزيتون حتي يصبح ساخن ووضع البصل ويشوح على النار. نقوم بوضع الثوم وصلصة الطماطم نقوم بوضع الاوريجانو، والريحان، والسكر، و تتبيله بالملح، والفلفل، وتركها على نار هادئة لمدة نصف ساعة. نقوم بوضع العجينة في الخلاط حتي تبرد، نقوم بإحضار صينية وفرد العجينة ودهنها بالصينية وشرائح الطماطم، والبصل، والموتزاريلا ونقوم بوضع التونة حسب الرغبة أو الدجاج. نقوم بوضع الصينية في الفرن وتركها لمدة ربع ساعة حتي تنضج أو تغير لونها للذهبي. مكونات البيتزا السريعة بدون خميرة: 2 كوب دقيق أبيض.

1 كوب إلا ربع لبن.

بيضة.

1 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

صلصة بيتزا جاهزة.

فلفل أخضر مقطع.

جبنه موتزاريلا.

زيتون أسود مخلي. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع جميع المكونات الجافه مع بعضها نقوم بوضع اللبن، والبيض، والزبدة، وتقليبها حتي تصبح عجينة متماسكة. نقوم بترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعة حتي ترتاح نقوم بإحضار صينية وفرد العجينة ونقوم بفرد الصلصة عليها وفردها جيداً. نقوم بإضافة الخضروات المقطعة، والحشوة المفضلة لديك، نقوم برش الزعتر والجبن الموتزاريلا نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتي تستوي. مكونات البيتزا الإيطالية: 3 كوب دقيق.

2 ملعقة وربع صغيرة خميرة.

1 كوب ماء ساخن.

1 ملعقة صغيرة ملح خشن.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة عسل. طريقة التحضير: نقوم بتسخين ماء مع العسل نقوم بوضع الخميرة وتركها لمدة 5 دقائق. نقوم بإحضار وعاء ووضع الدقيق، والملح، وتقلب وإضافة الخميرة، وزيت الزيتون وعجنها حتي تتماسك. نقوم بإحضار طبق كبير ودهنه بالزيت ووضع العجينة ونقوم تغطيتها بواسطة كيس نايلون. نقوم بوضع الطبق في مكان دافئ لمدة 1 ساعة، نقوم بعجن العجينة وتوضع في الثلاجة لمدة 1 ساعة إلا ربع. نقوم بإحضار صينية وفرد العجينة ودهنها بالصلصة وإضافة مكونات البيتزا ووضعها في الفرن وتقديمها. عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتزا السريعة في المنزل بكل سهولة وطعم لذيذ - ثقفني

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