نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنقلي السمك غلط.. طريقة قلي السمك بالماء بدون نقطة زيت هيبقي مقرمش وطعم ورائحة يجنن في المقال التالي
السمك يعد من بين أهم مصادر الغذاء ومن الممكن أن نقوم بطهيه بأكثر من طريقة ومن الممكن أيضا أن نقوم بتحضيره من خلال طريقة القلي وبالنسبة لقلي السمك من مختلف أنواعه فبالإمكان طهيه بمنتهى السهولة وبخطوات بسيطة وباستعمال الماء وهذه الطريقة قد انتشرت مؤخرا بشكل كبير بين العديد من منصات الطهي الشهيرة ذاع صيت تلك الطريقة وتتساءل عنها الكثير من ربات البيوت ممن ترغبن في قلي للسمك بطريقة بسيطة وسهلة وصحية وهذا ما سنقوم بعرض خطواته وكيفيته من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة.
طريقة قلي السمك بالماء
أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن أن تقومين كربة بيت بتحضير وصفة من السمك المقلي مميزة بالطعم الرائع مع جودتها من حيث الطعم ومن حيث سرعة طريقة التحضير فإليك تلك الطريقة المميزة لطهي السمك المقلي وباستعمال الماء حيث أن كوب من الماء يكفي لقلي كمية من السمك ليست بالقليلة وإكسابه المزيد من القرمشة وبأقل وقت ومجهود حيث يعد السمك من بين أهم الأغذية التي تحتوي على الكثير من المواد المغذية وأهمها توفر عنصر الكالسيوم مع كونه من بين أهم مصادر البروتين القوية ومن خلال الآتي نوضح أهم خطوات القلي بالماء للسمك.
كيفية قلي السمك بالماء
إن كنتِ ترغبين في التناول لوجبة مميزة من السمك المقلي فعليك اتباع تلك الخطوات التالية:
- قومي بإحضار كمية السمك المطلوب قليها.
- تنظيفها تماما من القشور وغسل السمك بشكل جيد ونقعه ما يكفي من الوقت مع الماء والليمون والملح.
- الخطوة التالية تكون من خلال تصفية السمك وبدأ إعداده للحشو.
- لا بد من تصفيته ثم مزجه مع القليل من الملح.
- الحشو عبارة عن فلفل ألوان مع بهارات وكمون وكزبرة وثوم مفرومين جيدا بالكبة.
- الحشوة جاهزة قومي الآن بتوزيعها في السمك.
- طبق من الدقيق وطبق به ماء نقوم بإحضارهما مع تبطين السمك بالدقيق ومن ثم غمسه بسرعة ثم استخراجه من الماء وهكذا في كل السمك المتوفر.
- الخطوة التالية تكون هي القلي بالقليل من الماء الساخن على النار ويتم التحمير.
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