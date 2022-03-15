دايب وناعم وهش.. أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة فى البيت خفيف وبيدوب في الفم

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طريقة عمل بسكويت الزبدة، كلمة البسكويت في اللغة من أصل فرنسي، وبهذا فهي من المخبوزات الغربية الشهية، وتعتمد بشكل رئيسي في تحضيرها على الدقيق وبعض المكونات الفرعية الأخرى، ويعد بسكويت الزبدة من أشهر أنواع البسكويت وأخفها على المعدة هذا بجانب المذاق اللذيذ، لذا يفضل الكثير من ربات البيوت تحضير بسكويت الزبدة فى البيت بدلاً من شرائه من الخارج واستخدامه على وجبات الفطور أو كوجبات خفيفة بين الوجبات الأخرى، كما يمكن تقديمه إلى الأطفال في المدارس كسناك بسيط ومميز وغني بالفوائد. بسكويت الزبدة بالكاكاو المكونات: عدد ٣ أكواب

دقيق.

بيضة واحدة.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

عدد ٦ ملاعق كاكاو.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

مقدار كوب إلا ربع شوكولاتة كذابة.

ربع ملعقة ملح. خطوات تحضير بسكويت الزبدة أولاً نخفق الزبدة بالمضرب الكهربي جيداً.

ثم نضيف السكر، والفانيليا ونستمر في الخفق.

بعد ذلك نضع كل من الملح والبيكنج باودر على الدقيق ونضيفه لخليط الزبدة السابق بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.

نحتفظ بكوبين عجينة جانباً، ونضيف الشوكولاتة الذائبة والكاكاو الخام للخلاط ونخفق المكونات جميعها بسرعة قليلة.

نقوم بتقسيم العجينة لثلاث أقسام بالتساوي ونغطيها بورق نايلون ونضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نأتي بكل قسم من العجينة ونفرده على سطح مستوٍ عليه دقيق، وبعد فرد العجينة نضعها بين ورق الزبدة ثم إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك نخرج كمية العجين من الثلاجة ونخرجها من ورق الزبدة، نبدأ بوضع مربع عجينة سادة وعجينة بالشوكولاتة على بعضها ونضغط عليهما برفق ونركز على الأطراف ليصبح المربعين ملتصقين ببعضهما.

نلف المربعات بعد فردها لتصبح رول، وبعد ذلك نغلفها بورق بلاستيك، ونضعها في الثلاجة مرة ثانية لمدة ٣ ساعات كحد أدنى.

نكرر الخطوات حتى يتكون عندنا ٣ أسطوانات.

نسخن الفرد على درجة ١٧٥ درجة مئوية وضرورة تغليف الصينية بورق زبدة.

بعدما نخرج العجينة من الثلاجة نقطعها لدوائر ونضعها في صينية ثم ندخلها الفرن لمدة ١٥ دقيقة حتى ينضج البسكويت، ويصبح جاهز للتقديم ومقرمش. أسرار عمل بسكويت الزبدة أولاً لابد من استخدام نوع دقيق فاخر ومخصص لعمل الكعك والبسكويت ليعطي معك نتائج ممتازة.

أحرصي أن تكون درجة حرارة الفرن مناسبة لأن خبز البسكويت من أهم عوامل نجاحه.

أحرصي أن تكون كافة مكونات العجين بدرجة حرارة المطبخ.

لا تقومي بتحريك البسكويت من مكانه إلا بعد أن يبرد تماماً حتى لا ينكسر بسهولة. عمر شويل - جدة دايب وناعم وهش.. أسهل طريقة لعمل بسكويت الزبدة فى البيت خفيف وبيدوب في الفم - ثقفني

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