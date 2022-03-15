نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لشراء الليمون الجاهز .. طريقة زراعة الليمون في المنزل بتمرة ليمون من الثلاجة في 3 دقائق في المقال التالي

لا يستطيع أحد منا الاستغناء عن الليمون وذلك لما فيه من فوائد عديدة حيث يعمل على زيادة مناعة الجسم ومقاومة الأمراض الفيروسية، وخاصة بعد انتشار فيروس كوفيد-١٩ ودخول مصر في الموجه الخامسة حيث أصبح لليمون أهمية كبيرة وخاصة دوره في رفع مناعة الأنسان، فقام الكثير من الأشخاص بالتفكير في زراعة الليمون في المنزل بدلا من شرائه إلى جانب أن زراعة الليمون في المنزل تعطي رائحة رائعة، لذلك سوف نوضح أهم الخطوات اللازمة لزراعة الليمون في المنزل والموعد اللازم لزراعة الليمون وفوائد الليمون من خلال هذا المقال. الأدوات التي نحتاجها لزراعة الليمون ليمون عضوي

تربة خصبة.

أسمدة طبيعية.

وعاء للشتلات.

إناء صالح للزراعة.

شمس. طريقة زراعة الليمون في المنزل نحضر التربة التي نقوم بالزراعة بها ونقوم بترطيبها بالماء.

نحضر أصيص زرع ونضع به التربة التي قمنا بترطيبها.

نحضر بذور الليمون ونخرجها من الليمون ونقوم بغسلها بالماء.

نقوم بغرس تلك البذور داخل التربة على مسافة نص سم من السطح.

يتم رش التربة ببخاخ الماء بعد وضع البذور.

نلف سطح الأصيص بالبلاستيك ونقوم بعمل به ثقوب بواسطة القلم.

يتم وضع الأصيص في الشمس.

يتم رش التربة بالماء بين الحين والأخر.

عندما تبدا البذور في الإنبات يتم التخلص من البلاستيك الذي يحيط الأصيص.

يتم رش التربة دائما بالماء لترطبيها وبقائها في الشمس لمدة ٨ ساعات على الاقل.

يجب وضع السماد بين الحين والأخر إلى التربة.

عندما يكبر النبات يتم نقله إلى وعاء أخر أكبر وهكذا حتى يتم غرسة في الأرض حتى تنمو شجرة الليمون المثمرة. موعد زراعة الليمون يتم زراعة الليمون في فصل الربيع أي قبل حلول فصل الصيف وهو من أفضل المواعيد الخاصة بزراعته حيث لا يحتاج الليمون إلى شمس حارقة.

يمكن أن يتم زراعته في أي وقت من السنة ولكن يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لذلك مثل تغطية أصيص الزرع في فصل الشتاء، وعدم تعرض أصيص الزرع لأشعة الشمس في فصل الصيف. فوائد الليمون يساعد على إنقاص الوزن عند تناوله كل صباح.

يحفز من صحة الجسم.

يقوي المناعة.

يعمل على ترطيب البشرة.

يخلصنا من حصوات الحالب والكلى.

يقاوم الأمراض الفيروسية.

نزلات البرد.

يساعد في علاج الكحة المزمنة مع الزنجبيل. عمر شويل - جدة وداعاً لشراء الليمون الجاهز .. طريقة زراعة الليمون في المنزل بتمرة ليمون من الثلاجة في 3 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وداعاً لشراء الليمون الجاهز .. طريقة زراعة الليمون في المنزل بتمرة ليمون من الثلاجة في 3 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.