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عمر شويل - جدة أقوي وصفة لفرد الشعر المجعد وتنعيمه من أول مرة أسرع من الكيراتين، إن الشعر المجعد يعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للكثير من الأشخاص سواء ذكور أو إناث، حيث يتطلب عناية واهتمام علي مدار اليوم وهذا لحمايته من مشاكل الشعر وحتي يظل مفرود وناعم، ولكن تقوم العديد من أصحاب هذا النوع من الشعر باستخدام الطرق التقليدية لفرد الشعر مثل المكواة أو الاستشوار، ولكن تتسبب الحرارة العالية في تلف بصيلات الشعر مما تجعلها أكثر خشونة لذلك فهم يحاولون بكل الطرق المتاحة التخلص من الشعر المجعد، ومن الطرق الطبيعية الفعالة التي يمكن استخدامها هذه الطريقة التي تعتمد على النشا لذلك لن تكون هناك حاجة للذهاب إلي صالون التجميل للحصول علي الشعر المثالي.

وصفة جبارة لفرد الشعر المجعد والحصول علي شعر ناعم بدون كيراتين



هناك طريقة تساعد بدرجة كبيرة على فرد الشعر المجعد هذه الطريقة هي استعمال النشا، التي سوف تجعلنا نبتعد عن المواد الغير طبيعية المتوفرة من أجل فرد الشعر والتي تعد ضارة جدًا حيث تسبب سقوط الشعر في المستقبل.

يفضل استخدام الطرق الطبيعية لتنعيم الشعر والتي ليس لها أي تأثير ضار على الشعر مثل استخدام النشا الذي يتميز بأنه عديم الرائحة و يساعد على إصلاح الشعر وفرده.

ولهذا سوف نقدم لكي أقوي وصفة لفرد الشعر المجعد بسهولة وبدون منتجات الشعر الكيميائية.

طريقة عمل وصفة النشا لفرد الشعر المجعد

يتم تحضير وصفة لفرد وتنعيم الشعر باستخدام النشا من خلال القيام بعمل التالي:

وضع أربع ملاعق من النشا في طبق وإضافة قطرات مياه بسيطة.

يتم تسخين ربع كوب ماء وإضافته إلى النشا يخلط النشا بالماء الساخن حتى يصبح مثل الكريم.

يجب قبل استعمال الوصفة تنظيف الشعر بالماء والصابون أو الشامبو في حالة توافره.

يفضل مسح الشعر بالزيت المفضل لديك، والانتظار حتى يجف الشعر ولكن يراعى ألا يجف الشعر بشكل نهائي ولكن يفضل أن يكون رطب.

يتم وضع وصفة النشا على الشعر وتوزيعه على كل أجزاء الشعر، كما يفضل استعمال مشط لكي يساعد على فرد الوصفة ووصولها لكل خصلات الشعر.

الخطوة التالية تكون عبارة عن لف الشعر وتغطيته بأي غطاء بلاستيكي، لمدة من 30: 60 دقيقة على الأقل.

بعد مرور الوقت ينظف الشعر من الوصفة باستخدام الماء دون استعمال شامبو أو صابون.

يتم شطف الشعر بالماء مرة ثانية لضمان التخلص من النشا.

بعد استعمال وصفة النشا يجب ترك الشعر يجف بشكل طبيعي دون الاستعانة بالمجفف الكهربي.

عندما يجف الشعر سوف يصبح الشعر انسيابيًا ومفرود تمامًا.

فوائد استخدام النشا للشعر المجعد

يتمتع النشا بمجموعة من الفوائد التي تفيد الشعر جدًا في حالة استخدامه هذه الفوائد هي:

النشا يتوافر به كمية كبيرة من الفيتامينات التي تغذي الشعر وتقويه بالإضافة إلى الأحماض التي تحد من تساقط الشعر.

النشا ينعم الشعر ويقضي على التجاعيد.

يزيد النشا من كثافة الشعر ويساعد على نموه بأسرع وقت.

يزيل النشا دهون الشعر الزائدة التي تسبب الحكة والرائحة الكريهة.

يعتبر النشا مزيل طبيعي لقشرة الشعر.

وصفة النشا والعسل لفرد وتنعيم الشعر

يعد العسل من المكونات الفعالة في فرد خصل الشعر المتشابكة والمجعدة كما يعمل علي تغذية فروة الرأس من الجذور.

مكونات الوصفة

3 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

كوب صغير من الماء.

طريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام