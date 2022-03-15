أسهل وصفة لتحضير كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتيه أحلى كنافه في رمضان

طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتيه، تعد الكنافة من الحلويات الشرقية الشهية التي يحبها الكبار والصغار وخصوصاً في شهر رمضان المعظم، وقد تختلف طريقة تحضير الكنافة من بلد لأخرى، كما تعتبر الكنافة بالمانجو من الطرق المميزة والحديثة لها، والتي بها طعم مميز ومذاق مختلق وشهي، ونقدم لكم الآن من خلال موقعنا طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة في المنزل بكل بساطة.

الكنافة بالمانجو والكريم شانتيه

تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، ولكن تختلف طرق تحضيرها وكذلك الأذواق فيها، فالبعض يحبها بالطريقة التقليدية التي أنشأنا عليها وهي المحشية بالمكسرات، كما يحب الجيل الجديد من الشباب بتذوق الأطعمة والحلوى الحديثة كالكنافة بالمانجو والكنافة بالنوتيلا، لهذا نوفر لكم مقادير وطريقة تحضير الكنافة بالمانجو والكريمة التي تمد الجسم بالطاقة والعديد من العناصر الغذائية المهمة.

مقادير الكنافة بالمانجو والكريمة

تعد مقادير الكنافة بالمانجو والكريمة من المكونات التي تكلف ست البيت كثيراً، كما نضمن الطريقة الصحية التي يتم إعدادها في المنزل، وأيضاً الطعم المميز اللذيذ دون الحاجة لشرائها من المحلات بأسعار خرافية، وجاءت مقادير عمل الكنافة بالمانجو كما يلـــــــي:

نجهز كيلو من الكنافة الجاهزة حسب الرغبة.

ثم كيلو من المانجو المقطع لمكعبات أو شرائح.

2 كوب من الكريم شانتيه الباودر.

ثم 2 كوب من عصير المانجو.

ومكسرات حسب الرغبة.

كوب ونصف من السكر الناعم.

1/2 كوب من السمنة أو الزبدة.

طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو والكريم شانتيه