طريقة عمل الملوخية الخضراء المصرية باللون الأخضر الرائع والمذاق اللذيذ

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الملوخية الخضراء ، تتميز بمذاق لذيذ مفضل لدى الكثيرين ولون أخضر محبب، والسر في مذاقها اللذيذ هو البساطة في تحضيرها وعدم زيادة مكونات كثيرة تغير من مذاقها، كما يمكن تناولها مع الخبز أو احتسائها كما هي.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك طريقة عمل كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملوخية الخضراء.
مكونات الملوخية الخضراء
تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- مقدار لترين من الشوربة.
- ثلاث ملاعق كبار ونصف من الثوم (يجب أن يكون الثوم مدقوق وليس مفروم في الكبة).
- ملعقة من السمن.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- كيلو من الملوخية المخرطة (ويجب ألا تكون مفرومة في الكبة).
- مكعب من مرقة الخضار.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملوخية الخضراء وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بنزع ورق الملوخية ونغسله جيدا، ثم نقوم بتجفيفه جيدا.
- وبعدما يجف ورق الملوخية نقوم بتخريط الملوخية.
- بعد ذلك نقوم بوضع الشوربة في حلة على النار حتى تسخن، ثم نضيف للشوربة نصف ملعقة من الثوم المدقوق ومكعب من مرقة الخضار.
- ثم نضيف للشوربة كمية الملوخية التي قمنا بتخريطها ونتركها تغلي في الشوربة لمدة ثلاث أو خمس دقائق تقريبا حتي يتم تسويتها.
- بعد ذلك نقوم بتحمير الثوم مع الثمن ونضيف إليه ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- ونقلب الثوم على النار مع الكزبرة اليابسة إلى أن يأخذ لونا ذهبيا.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم إلى الملوخية ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم تكون الملوخية بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن تناول الملوخية مع الخبز أو مع الأرز أو حسابها كما هي وبالهناء والشفاء
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