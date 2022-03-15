طريقة عمل الملوخية الخضراء المصرية باللون الأخضر الرائع والمذاق اللذيذ

الملوخية الخضراء ، تتميز بمذاق لذيذ مفضل لدى الكثيرين ولون أخضر محبب، والسر في مذاقها اللذيذ هو البساطة في تحضيرها وعدم زيادة مكونات كثيرة تغير من مذاقها، كما يمكن تناولها مع الخبز أو احتسائها كما هي.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك طريقة عمل كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملوخية الخضراء.

مكونات الملوخية الخضراء

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة للغاية وغير مكلفة ومكوناتها كالتالي:

مقدار لترين من الشوربة.

ثلاث ملاعق كبار ونصف من الثوم (يجب أن يكون الثوم مدقوق وليس مفروم في الكبة).

ملعقة من السمن.

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

كيلو من الملوخية المخرطة (ويجب ألا تكون مفرومة في الكبة).

مكعب من مرقة الخضار.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملوخية الخضراء وطريقة تحضيرها كالتالي: