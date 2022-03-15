نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات تبييض الأسنان السحرية التي يمكن تحضيرها في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات تبييض الأسنان ، تعتبر من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين حيث تعتبر هي البديل الأمثل لما يسمى بهوليود سمايل أو ما يعرف باسم أبتسامة هوليود، والتي أعتاد الكثير من الفنانين والشخصيات الشهيرة بعمل هذه الابتسامة للقضاء على منظر أصفرار الأسنان الغير مرغوب فيه والذي يتكون نتيجة شرب الكثير من المشروبات ذات نسبة كافيين عالية مثل الشاي أو القهوة أو بسبب التدخين، وفي هذا المقال سوف نتعرف معاً على طرق للعديد من وصفات تبييض الأسنان التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

وصفات تبييض الأسنان في المنزل

هناك العديد من الخلطات التي يمكن تحضيرها في المنزل للقضاء على أصفرار الأسنان والتي سوف نشاركها معكم بعد تجربة العديد من تلك الوصفات باستخدام مكونات تكون معظمها موجودة في كل البيوت، ويعد من أشهر تلك الوصفات هي ما يلي:

وصفة تبييض الأسنان باستخدام صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز أو ما تعرف باسم كربونات الصوديوم هي الأكثر أنتشاراً وذات نتائج رهيبة ولكن يجب الحظر من كثرة أستخدام تلك الوصفة حتى لا تفقد الأسنان طبقة المينا الطبيعية الموجودة بها، ويمكن أستخدام صودا الخبز مع المعجون أو كغسول للفم أو مخفف كما يلي:

نضع ربع معلقة صغيرة من كربونات الصوديوم مع القليل من معجون الأسنان المفضل لدينا، ثم نقوم بتفريش الأسنان باستخدام هذا الخليط لمدة 3 دقائق بمعدل مرتين في الأسبوع.

ولاستخدام صودا الخبز كغسول للفم يوضع معلقة كبيرة من صودا الخبز مع نصف معلقة من بيروكسيد الهيدروجين ويذاب في كوب من الماء البارد، ويستخدم هذا الخليط غسول للفم 3 مرات يومياً.

ويمكن استخدام الصودا مباشرةً على فرشاة الأسنان مخففه مع التفريش بلطف لمدة دقيقة أو دقيقتين مرة كل أسبوع.

تبييض الأسنان باستخدام قشور الفواكه

يستخدم العديد من الأشخاص قشور بعض الفواكه الغنية بالبوتاسيوم وفيتامين سي ويؤكدون نجاح أستخدام تلك الوصفات معهم وتعد من أشهر تلك الفواكه المستخدمة في تبييض الأسنان هي الفراولة والموز و البرتقال بأتباع الخطوات التالية:

يمكن فرك الأسنان باستخدام قشور الموز أو البرتقال مباشرةً على الأسنان، وتركها على الأسنان لمدة 3 دقائق ثم تشطف جيداً بالماء ويمكن أستخدام تلك الوصفة مرة واحدة أسبوعياً.

يمكن أستخدام الفراولة بعد هرسها في طبق وجعلها مثل العجين، ثم يوضع عجين الفراولة على الأسنان مباشرةً مرتين يومياً على الأقل.

طرق الوقاية من أصفرار الأسنان

يرجع سبب أصفرار الأسنان لعديد من الأسباب منها ما يكون وراثياً ومنها يكون ناتج شرب الكثير من مشروب القهوة أو الشاي ومنها راجع إلى التدخين، وللوقاية من أصفرار الأسنان يجب أتباع الأتي:

الحرص على عدم التدخين. تقليل شرب المشروبات ذات الكافيين مثل الشاي والقهوة. غسل الأسنان بصفة منتظمة باستخدام المعجون والفرشاة. في حالة وجود سبب وراثي يفضل الذهاب إلى الدكتور لمتابعة الحالة الصحية.

وفي نهاية المقال نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.