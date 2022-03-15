أسرار المطاعم الشهيرة..طريقة عمل الكريب الفراخ في البيت بطعم شهي وبمكونات بسيطة

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الكريب بالفراخ هي من الأكلات التي تهتم ربة المنزل بالبحث عنها، كما أنها من الأكلات التي تتواجد في شهر رمضان على المائدة، وهناك من يفضلها حلو وأيضا يمكن عمل الكريب الحادق، ومن خلال موقع ثقفني سنوضح لكم الان طريقة تحضير الكريب، وكيف يمكن بسهولة تجهيز الكريب في البيت، ويأتي هذا ضمن تجهيزات شهر رمضان. مقادير عمل الكريب بالفراخ الكريب: كوب ونصف من الدقيق أبيض.

كوب وثلاثة اربع من اللبن.

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة واحدة من الزبدة مذابة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. الدجاج: نصف كيلو من صدر الدجاج يكون مقطع إلى مكعبات صغيرة.

قطعي بصلة متوسطة الحجم إلى شرائح رفيعة.

5-6 شرائح رقيقة من المشروم

شرائح فلفل اخضر مقطعة

شرائح فلفل ملون

نصف كوب من زيتون أسود مقطع

نصف كوب كاتشب او صلصة طماطم.

كوب واحد من النشا

ربع كوب من الماء

1 كوب واحد من جبن موزاريلا تكون مبشورة

. بيضتان تكون مخفوقة

. 1 كوب دوريتوس يكون مطحون أو كورن فليكس.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملح وفلفل أسود. طريقة تحضير الكريب بالفراخ ضعي الدقيق والبيض والملح وخلاصة الفانيليا والزبدة والبيكنج بودر والحليب في خلاط كهربائي واخلطي حتى تمتزج المكونات جيدًا وتصبح ناعمة الملمس. ضعي المزيج في وعاء وغطيه بغلاف بلاستيكي واتركيه لمدة 20-30 دقيقة. سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ، واسكبي 1/3 كوب من العجين ووزعيه حتى يغطى قاع المقلاة. دع الكريب يرتاح لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى يتحول إلى اللون البني الفاتح ، ثم اقلبه على الجانب الآخر واتركه لمدة دقيقة أو دقيقتين. يتبل الدجاج بالملح والفلفل ويترك لمدة 30 دقيقة. اغمس الدجاج في النشا ثم البيض ثم دوريتوس أو رقائق التورتيلا.

يقلى الدجاج في الكثير من الزيت المغلي حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. سخني الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ثم أضيفي البصل واقليه حتى ينضج. نضيف الفطر قلبي حتى يتغير لونه ثم نضيف الفلفل الملون والزيتون ونقلب لمدة خمس دقائق. أضيفي الدجاج ومعجون الطماطم والماء والملح والفلفل مع التحريك باستمرار حتى يغلي المزيج. وزعي الحشوة على نصف دائرة من الكريب ثم ضعي الجبن على الدجاج وشكليها على شكل مثلث. فطائر الدجاج المخبوزة في مقلاة غير لاصقة عمر شويل - جدة أسرار المطاعم الشهيرة..طريقة عمل الكريب الفراخ في البيت بطعم شهي وبمكونات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار المطاعم الشهيرة..طريقة عمل الكريب الفراخ في البيت بطعم شهي وبمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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