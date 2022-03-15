وجبة عشاء خفيفة بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وروعة

وجبة عشاء خفيفة ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضا، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة عشاء خفيفة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات وجبة عشاء خفيفة

تتكون وجبة عشاء خفيفة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ.

باكيت خميرة فورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

4 أكواب ونصف من الدقيق (540 جم).

حبة بطاطس مبشورة.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم جدا.

2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم جدا.

2 ملعقة بقدونس مفروم ناعم.

كوب جبن أبيض.

حبة بصلة مفرومة ناعم جدا.

2 كوب زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة عشاء خفيفة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة ونخفقها جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الحليب والماء والخميرة الفورية والسكر والملح، ثم نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق حتى تصبح مثل العجينة.

بعد ذلك نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه لمدة 30 دقيقة.

ثم نقلب العجين بالملعقة لكي نخرج منه الهواء.

ثم نضيف إلى العجين الخضار ونقلب جيدا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضع الخليط في كيس حلواني أو كيس ثلاجة ونقطع طرفه.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت.

ثم نشكل العجين في الزيت بالضغط على الكيس وقص العجين بالمقص بالحجم المرغوب.