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عمر شويل - جدة جل بذور الكتان بروتين طبيعي للشعر ويعمل علي تنعيمه لشعر مفرود وحرير، مشاكل الشعر من الأمور التي لا تنتهي وذلك لأسباب متعددة فمن المشاكل التي يتعرض لها الشعر التجاعيد والهيشان وقلة النمو بالإضافة إلى التقصف المستمر مما نبحث دائماً عن طرق علاج لهذه المشاكل، وذلك بعيداً عن مراكز التجميل والقيام بعمل بروتين معالج للشعر فعلي الرغم من نتائجه السريعة للحصول علي شعر ناعم إلا أن أضراره كثيرة علي الشعر علي المدي البعيد حيث تتسبب في تساقط وخشونة الشعر، وبالفعل بعد بحث كثير تم التوصل إلى وصفة جل بذور الكتان التي هي عبارة عن بروتين طبيعي يعالج أصعب مشاكل الشعر.

جل بذور الكتان بروتين طبيعي للشعر

تستخدم بذور الكتان لفرد الشعر مع بعض الزيوت وخاصة زيت الزيتون وذلك للحصول على شعر ناعم كالحرير وانسيابي غير متشابك.

وذلك من خلال تحضير الوصفة التي تتكون من هذه المكونات:

أربع ملاعق ممتلئة ببذور الكتان.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كوب صغير من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

في إناء يتم إضافة كل من بذور الكتان وزيت الزيتون بالإضافة إلى الماء.

يوضع الإناء الذي يحتوي على المكونات على نار هادئة.

يتم تقليب المكونات بشكل مستمر حتى يصبح قوامه ثقيل.

يتم رفع الإناء من على النار لكي تقل درجة حرارته.

بعدما تبرد المكونات يتم ضربها في الخلاط.

وللاستعمال يراعى تقسيم الشعر إلى أجزاء صغيرة لكي يتم وضع خليط البروتين على كل جزء بشكل منفرد.

على كل جزء بشكل منفرد. لكي يصل البروتين لجذور الشعر وذلك من خلال فرك فروة الرأس بالخليط لمدة 60 ثانية على الأقل.

يتم لف الشعر وتغطيته لمدة تتراوح من 3: 4 ساعات.

بعدما يمر الوقت يتم غسل الشعر بالماء الدافئ وأي نوع متاح من الشامبو.

يتم عمل بروتين بذور الكتان وزيت الزيتون مرتين كل أسبوع من أجل بقاء الشعر مفرود وجميل.

طريقة الحصول على جل بذور الكتان

لكي نحصل على جل بذور الكتان الذي يعتبر بروتين طبيعي لتنعيم الشعر يجب القيام بعمل الآتي:

قومي بجلب ثلث كوب من بذور الكتان، ومقدار من الماء البارد (كوب).

ثم يتم نقع بذور الكتان في الماء البارد لمدة يومين، مع العلم بضرورة وضع المنقوع في الثلاجة.

بعد مرور يومين سوف تتحول المياه الموجودة على بذور الكتان إلى سائل هلامي ثقيل هذا هو جل بذور الكتان.

جل بذور الكتان تحتوي على عناصر مغذية كثيرة للشعر

طريقة عمل بروتين طبيعي للشعر

يتم استخدام جل بذور الكتان في عمل بروتين طبيعي للشعر حيث يمكن استخدامه تعويضًا عن البلسم عقب غسل الشعر بعد الاستحمام باستخدام الشامبو،

ثم يتم وضع الجل على الشعر لمدة من 5: 10 دقائق.

على أن يتم غسل الشعر بعد مضي الوقت بالماء لكي نحصل على شعر ناعم، رطب ولامع.