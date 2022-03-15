نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت وتغطية مثالية للشعر الأبيض بدون مواد كيميائية في المقال التالي

صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت زي الكوفيرات، يبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن الصبغات الطبيعية التي تساعد على منح الشعر مظهرا جماليا رائعا، ويكون اللون الزيتوني من أكثر الألوان التي يتساءل عنها الكثير من السيدات والفتيات وذلك لأنه يعطي مظهرا مميزا ويساعد على الإحساس بالثقة بالنفس، ويعطي اللون مظهرا شبابيا أيضا وذلك لأنه يميل إلى اللون الرمادي، يستطيع هذا اللون أن يغطي كل علامات الشيب وجميع الشعر الأبيض الذي يوجد في الرأس، لذلك قام الكثير من السيدات بالبحث عن الصبغات الطبيعية التي تعطي اللون الزيتوني وسوف نوضح مكونات عمل هذه الصبغة وطريقة تحضيرها من خلال هذا المقال. مكونات صبغ الشعر باللون الزيتوني ملعقة فازلين.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة جل صبار.

ملعقة ليمون.

ملعقة حنة.

ملعقة كركم.

ملعقة ماء.

ملعقة قهوة. طريقة تحضير صبغة الشعر باللون الزيتوني نحضر بولة ونقوم بوضع بها الفازلين بعد أذابته ونقوم بوضع عليه زيت الزيتون وتقليبهم جيدا.

نضع بعد ذلك المكونات الجافة وهم الحنة والكركم والقهوة وتقليبهم جيدا.

نقوم بعد ذلك بوضع الماء والليمون لتكوين خليط سائل.

وفي النهاية نضع حل الصبار مع التقليب المستمر لكي نحصل غلى القوام المطلوب.

نقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس هذه المكونات.

يتم غسل الشعر جيدا بالماء والشامبو حتى يصبح نظيفا قبل وضع الصبغة عليه.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل ونقوم بوضع الصبغة على كل خصلة مع تسريحها للتأكد من وصول الصبغة لجميع أجزاء الشعر.

نقوم بلف الشعر ونضع عليه غطاء الاستحمام.

يترك الشعر لمدة ٤ ساعات كاملة ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء.

يترك الشعر لمدة ٤ ساعات كاملة ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو والماء. نلاحظ أنه تم الحصول على اللون المناسب للشعر وإذا لم يتم الحصول عليه تكرر خطوات الصبغة مرة أخرى حتى نحصل على اللون المناسب. نصائح العناية بالشعر يفضل استخدام الصبغات الطبيعية بدلا من الصبغات الكيمائية التي تضر الشعر.

يجب غسل الشعر مرتين فقط في الأسبوع.

يجب تدليك فروة الرأس يوميا قبل النوم لتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

استخدام الزيوت الطبيعية للشعر.

يجب عدم عمل بروتين أو كرياتين للشعر لأن ذبك يضر بصحة الشعر جدا مع مرور الوق عمر شويل - جدة أسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في البيت وتغطية مثالية للشعر الأبيض بدون مواد كيميائية - ثقفني

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