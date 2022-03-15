أبسط وأسهل طريقة لعمل رول الباذنجان باللحمة المفرومة في المنزل

يعتبر رول الباذنجان باللحمة المفرومة ، من أشهي وألذ المأكولات التي يمكنك تحضيرها علي العشاء أو الغداء، بجانب الأطباق الأخرى مثل سلطة الخضار أو الأرز البسمتي، تتمتع هذه الأكلة بمذاق لذيذ ورائع ورائحة ذكية، وغنية بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، فهي من الأكلات المغذية والمفيدة، هي وجبة شهية تحتوي علي عناصر غذائية مفيدة صحياً، فهي خفيفة الهضم وتتميز بشكل يجذب العين فالعين تسبق الفم، يعد الباذنجان من الخضروات المفيدة والمهمة لصحة الإنسان لاحتوائه علي الكثير من المعادن والألياف، وهو نبات حولي عشبي يتبع فصيلة الباذنجانية، وهو نوع من الخضروات الموسمية ويتميز بلونه البنفسجي الداكن أو الأسود، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل رول الباذنجان باللحمة المفرومة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل رول الباذنجان باللحمة المفرومة

هيا بنا نتعرف علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالتالي:-

باذنجان مقطع شرائح.

بصلة مفرومة.

فلفل رومي أخضر مفروم.

صلصة طماطم.

2 فص ثوم ناعم.

لحمة مفرومة ربع كيلو.

نصف ملعقة ملح.

معلقة صغيرة فلفل أسمر.

مقدار معلقة من البابريكا.

جبنة موزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير رول الباذنجان باللحمة المفرومة في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بتشويح الباذنجان في طاسة علي نار هادئة، مع معلقة صغيرة من الزيت النباتي، ثم ترفع من علي النار وتترك جانباً. ثم في طاسة علي النار يوضع قليل من الزيت، ثم توضع اللحمة المفرومة، ويتم تشويحها إلي أن يتغير اللون. بعد ذلك يضاف البصل والثوم ونقلب اللحمة المفرومة معاً، ثم يضاف الفلفل الأخضر المفرومة، والملح والفلفل الاسمر والبابريكا ويقلب جيداً. ثم توضع صلصلة الطماطم علي خليط ويترك لتنضج وتجف السوائل، ثم علي شرائح الباذنجان يتم وضع معلقة من صلصلة اللحمة المفرومة وتلف الشرائح بحرص. بعد ذلك توضع الشرائح المحشية في صينية، ويصب فوقها صلصلة طماطم وترش الجبنة الموزاريلا، علي السطح وقليل من البابريكا. ثم يتم إدخال الصينية إلي الفرن وتفتح الشواية لكي يحمر الوجه، ثم تقدم ساخنة مع الأرز البسمتي والسلطة الخضراء.

فوائد الباذنجان للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده المهمة للجسم وهي كما يلي:-