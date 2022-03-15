الجبنة المكعبات البيتي بملعقتين من اللبن البودرة بأبسط الخطوات وأروعها

طريقة تحضير الجبنة المكعبات البيتي بمجموعة من الخطوات البسيطة، تعتبر الجبنة بشكل عام من الاشياء المفضلة التي لا يمكن الاستغناء عنها عند بعض من الناس ويقومون بتناولها باستمرار في أغلب الأوقات وخاصة على وجبة الإفطار، ونظراً لغلاء الأسعار خلال هذه الأيام يجب على كل أم تحضيرها في المنزل بأقل الامكانيات والتكاليف وفي وقت سريع، لأن معظم مكوناتها موجودة في المنزل دائماً مثل اللبن البودرة والخل والزيت وباقي المكونات الأخرى، واليوم سوف نتعرف بكل دقة من خلال هذه المقالة على طريقة تحضير الجبنة المكعبات البيتي والتعرف على مكوناتها بالمقادير المضبوطة.

مكونات عمل الجبنة المكعبات

تتكون الجبنة المكعبات من عدة مكونات سهلة نجدها في كل منزل ودائماً متوفرة لأنها تدخل في عمل أشياء كثيرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

٢ ملعقة كبيرة من اللبن البودرة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخل.

٢ مثلث من الجبنة.

ملح على حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من ماء اللبن المقطع.

طريقة الإعداد والتحضير

تختلف طرق عمل الجبن من طريقة إلى أخرى وتتعدد نكهاتها على حسب رغبة كل فرد والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كما يلي:-